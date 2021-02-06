年廿八，自然要洗邋遢，一年一度的家中清潔盛事，你又怎何不參與呢？說到底也是要送舊迎新，迎接新的一年。不過若家中有飼養寵物的話，便要加多留神，因為清潔時所使用的清潔劑隨時會為牠們帶來中毒或皮膚過敏的危險。

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我們常用的清潔劑多是由不同的化合物組合而成，以達到清除污垢、去除異味、殺毒殺菌的效果，因此或多或少都含有毒性，即使標榜對人體無害，但也不代表對寵物的身體無害，畢竟牠們的身體結構與人類完全不同，而且更有三大原因，使各種清潔劑更容易為家中動物帶來傷害。

1. 貼近地面

動物相比起人類更貼近地面，而且家中毛孩大多喜歡跑跑跳跳或四處嗅嗅，自然容易吸入清潔劑的氣味。若牠們吸入清潔劑或漂白水殘留的味道，有機會造成中毒或死亡。

2. 腳掌與地板直接接觸

毛孩主子不會穿鞋子，所以腳掌會直接接觸地板，而牠們也會有舔舐腳趾的習慣，這樣便會不知不覺將腳掌或腳趾間沾上的清潔劑吃下肚。

3. 皮膚紅腫

毛孩與主子不時會會躺在地板上，殘留的清潔劑有機會沾在身體的毛髮上，皮膚一旦接觸化學劑，輕則發癢紅腫，嚴重則可能皮膚潰爛，後果不堪設想。

對寵物無害清潔劑

當要進行家居清潔時，建議使用標榜無毒、寵物專用清潔劑，同時，愛護動物協會（SPCA）亦建議，可以使用稀釋的醋加水（醋與水比例為1：1）清潔家居。

撰文：Karl Li

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