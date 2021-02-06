Apple最新Beta版iOS 14.5加入Apple Watch戴口罩解鎖功能；Apple新私隱政策更保護用家活動，Facebook極力反對；Canon新展示室於旺角新世紀廣場開幕；JBL Go 3防塵防水喇叭試玩。果籽《科技新G》繼續與大家回顧這個星期的重點科技新聞。

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iOS 14.5 Beta新功能 用家戴口罩解鎖

蘋果向開發者推送iOS 14.5Beta版更新，最特別的是加入Apple Watch解鎖iPhone功能，只要手上戴上已解鎖的Apple Watch，便可在戴口罩情況下只用眼睛解鎖Face ID，解鎖後Apple Watch會岀現解鎖通知，震動提示與通知，讓iPhone用家戴口罩時也可以解鎖。

除此以外，新版本也開放全球的雙5G SIM卡功能，以及支援最新的PS5 DualSense手掣和Xbox Series X手掣。現時的Beta版本只針對開發者推出，預計3月將會推出iOS 14.5正式版。

Facebook擬就私隱政策控告Apple壟斷

蘋果的新私隱政策蓄勢待發，在iOS 14.5 Beta版已加入的App追蹤控制項目與透明度功能，讓用戶自行決定是否容許電話應用程式追蹤自己的活動。Facebook行政總裁朱克伯格，最近於發表財報時指，蘋果對Facebook業務構成重大的威脅，質疑蘋果以保護私隱為由打壓競爭對手。更批評Apple的iMessage沒有的端對端加密。

蘋果行政總裁Tim Cook反擊，指一些靠「誤導用戶」和「搾取數據」發跡的企業，絕對不值得稱讚，應該全面改革。暗指Facebook等平台為了流量，收集過多的用戶的個人信息投放廣告。最近更有外媒報道，Facebook正籌備對蘋果發起反壟斷訴訟，指蘋果以犧牲應用程式開發者及中小企業的利益獲利。畢竟現代人越來越關注私穩問題，相信Facebook也很難扭轉現時的局面。

Canon展示室搬遷重開直擊

Canon原位於尖沙嘴的「Canon數碼影像坊」，搬遷至旺角新世紀廣場重開，大家又可以到「毒氣室」試機，繼續被器材毒上癮。新展示室（Showroom）佔地最多的是各款影像產品，目前主打的RF無反系列就位於最接近大門的位置，全系列RF無反相機和鏡頭都有齊，包括EOS R5、R6，想試機試鏡都沒問題。

新展示室特別劃出一個名為The Square的區域，可供會員租用拍攝和進行其他活動，除了有燈光設備外，也有投影機、直播器材等，還可以直接借用器材，目前The Square就展出了一系列R5和R6的攝影作品。此外，展示室繼續提供專業印相服務，用家可以使用Canon的專業印相機列印自己的作品。

展示室也設立一個直播房，除了可供用家試用不同的相機連接電腦，測試其直播時的表現外，甚至可以直接借用場地直播。新展示室景觀開揚，一排窗貫穿這個場地，試機不愁沒景影。

Canon數碼影像坊

地址：旺角新世紀廣場第一座20樓

營業時間：11:00-19:00（公眾假期休息）

JBL Go 3防塵防水藍芽喇叭

疫情期間行山露營變成流行活動，聽着歌作戶外活動當然會更加爽。新款的JBL Go 3尺寸迷你，僅手掌大細，最特別的是它具備IP67防塵防水規格，即可浸於1米的水深達30分鐘，戶外活動時就不用就住就住。Go 3機身細細但想不到聲量都夠大，而且低音表現澎湃，如果露營時附近有人就不要開太大聲以免影響他人。JBL Go 3售價僅$299，都幾抵玩。

Clubhouse互動電台爆紅

先是MeWe、Signal等新社交平台興起，另一個新社交平台Clubhouse亦在香港爆紅，Clubhouse與一般社交平台不同，不是以文字和圖片主導，而是一個互動版的電台，以聲音為主軸。

用家可隨時開咪做Podcast廣播，邀請朋友一齊主持，聽眾甚至可加入討論，Tesla執行長Elon Musk早前的直播房間就曾逼爆上限的5,000人。有趣的是Clubhouse目前仍處於beta階段，只在iOS平台上架，而且必須有朋友邀請，或申請賬號後等已有賬號的朋友確認才能成功註冊加入，甚至於網上有購物平台出售Clubhouse的邀請碼，未知是否「有價無市」。

記者：周銥沁、梁志穎

攝影：鄭皓然

編輯：鄒仲安

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