日本第一間萬豪酒店集團旗下的W Hotel終於在今年3月開幕了！W Osaka座落於大阪心齋橋附近，外形簡潔之餘又帶點神祕感，請來日本著名建築師安藤忠雄擔任設計顧問，內部空間設計則由荷蘭的Concrete Architectural Associates負責……大家「回鄉」時，又多一個住宿的選擇了！

提供337間客房 共5種房型

W Osaka以「大人的遊樂場」為題去設計，外形簡潔，與內裏華麗的裝潢形成強烈對比，體現出江戶時代大阪商人外表朴素、內裏揮霍的心態。「W Osaka」高27層，供337間客房，共有Standard Room、Suite Room、J Suite Room、Wow Suite及Extreme Wow Suite5種房型，而當中最大的房型更達200平方米。

酒店鄰近大阪城、天王寺公園，更只需步行約5分鐘的路程便可到達心齋橋，十分方便在附近旅遊熱點血拼後的大家！

米芝蓮一星廚師駐場 主打法國料理

酒店更有大師級的大廚駐場，曾獲米芝蓮一星及亞洲50主廚之選的主廚高田佑介便進駐了「OH.LALA...」餐廳，主打法國料理，令人倍感期待。除了法式料理外，當然有來到日本必吃的魚生。酒店內的壽司浮世繪（SUSHI UKIYO）餐廳絕對能滿足大家的味蕾。不過這間餐廳需要預約，想一嚐壽司師傅的手藝，便要記得先預約了！

注意事項：

1. 酒店歡迎寵物內進，但每次住宿須付14,300日圓（約1,067港元），加每晚徵收2,300日圓（約172港元）的費用；

2. 不設機場接送服務；

3. 設無障礙客房

W Osaka

地址：大阪府大阪市中央區南船場四丁目 1-3

網址： www.marriott.com/hotels/travel/osaow-w-osaka/

圖片：W Osaka 官網、Marriott international news center

撰文：文曉晴

編輯：鄒仲安

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