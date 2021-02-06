第四波疫情下，港府又有新玩法頻密「快閃」封區，而源頭不明個案則日日增，相信不少無病徵的隱形患者仍在社區遊走。大眾市民要對抗病毒，只維持室內乾淨和居家衣物不外出並不足夠，毒理醫學專家表示，除了戴口罩防飛沫之外，養成良好的防疫習慣也是必要的。

空氣清新機不一定要長開 要靠牆放

每天我們的臉、皮膚、毛細孔、頭髮、四肢、外衣等，就像是一個磁鐵般，把戶外接觸到的飛沫或髒空氣吸附，回到家中一併帶入家門污染室內環境。為了減少外在毒物持續污染居家環境，毒理醫學專家招名威教授教大家三步驟，是我們一進家門就立即就要做的事，而且順序還不能錯。

第一步：開啟空氣清新機

空氣清新機的擺放位置很重要，有人會以為擺放位置依不同空氣清新機品牌出風口的設計而定，但毒理醫學專家招名威教授表示，他曾用過至少 7 台低價到高價、不同品牌、各式各樣設計的清新機。他發現，一般來說，只要抓住幾個擺放原則，用哪一種設計的清新機差異不是太大，但前提是必須要有效。

首先，清新機一定要靠牆，而且清新機排氣孔正上方不能有阻礙物，要直對天花板。清新機的擺放位置必須要近污染源頭，例如門口、窗戶或是廚房內。而且對應的空間大小一定要足夠，否則清新機只會一直不斷的過濾，但因效能不足，濾了半天也沒有效，而且還很浪費電。

至於空氣清新機是否要全天24小時都開着呢？坊間的清新機大多配備自動功能，室內空氣品質若淨化到一定程度，就會自動轉至低功耗的模式，耗電其實不多。但若真的想極省電，有人在家才開也是可以的，反正從外面回來，也不差多吸這幾個小時骯髒的空氣。

第二步：在空氣清新機過濾範圍內脫下衣物

第二步要換掉外出衣物，身上穿的衣服與褲子，是前前後後、從上到下包覆我們身體的最大表面積；但整天暴露在骯髒的空氣中，可想而知身上的衣物一定黏附了為數不少的污染物。所以回家開啟清新機後，要站在空氣清新機可過濾的範圍內將衣物脫下，順便拍掉可能吸附在衣服上的灰塵PM2.5。

換掉的衣物切記不要隨手亂丟，除了丟進洗衣機之外，有些衣服其實可以穿幾次先洗，所以要如何收納這些穿過卻還不想洗的衣服，就變成至關重要。首要就是一定要集中管理這些衣物，把它們放在專用的收納空間內，而且這個空間一定要是一個看得到的地方，如此一來，才會不斷的提醒自己記得在一定的時間內再去穿它，並確保這些非乾淨的衣物可以在較短的時間內拿去清洗。

第三步：臉跟四肢要先洗

用髒的手開空氣清新機、換衣服後，這時候就只剩下頭部、面部跟四肢是曾經接觸過外面空氣的部份。若可以的話，臉跟四肢先清洗，這樣就可以把大部份的髒污先去除掉，讓我們皮膚上的毛細孔不至於被堵塞，也就不會這麼容易生粉刺或長痘痘了，在睡覺前還是會建議大家去洗個頭。

最後，因應疫情嚴重，在確診前，我們真的不知道誰有病毒誰沒有，好好保護自己才是防疫關鍵！

資料來源：毒理醫學專家招名威教授

撰文：鄭詩詠

編輯：鄒仲安

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