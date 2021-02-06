小時候，你最渴望收到甚麼禮物？

凝動香港體育基金（下稱：凝動），在聖誕期間為「凝動之友」會員計劃進行招募，希望透過所得的捐款，實現基層兒童的聖誕新年願望。最後活動總共籌得$209,001，成功向189位同學送上一份運動禮物。

費盡心思 也只為送上一份溫暖的祝福

凝動高級市場及傳訊經理馮曉彤（Christine）表示，以往的聖誕節，凝動都會與一些友好企業舉辦聖誕派對，或是安排運動員進行家訪活動；可惜礙於疫情關係，今年所有活動都需要暫停，而小朋友亦因此減少運動。為鼓勵他們每日有一小時的運動習慣，以及在這疫情陰霾籠罩的時刻，向基層兒童傳達愛與希望，於是構思了這個願望計劃。「其實我們收集願望的時候，只是叫同學用紙筆寫下疫情完結時，最想做甚麼運動。由於我們大部分的學員都是來自基層家庭，他們沒有送或收禮物的習慣，亦不敢要求家人購買，所以對他們來說，這是個驚喜。希望他們收到禮物時，亦感受到我們的心意。」

Christine續說：「我們總動員花了足足一個月的時間，在有限的資源下，從各大平台搜羅小朋友的心水禮物。但令人有點意外和驚訝的是，起初我們以為每個人都想要『風火輪』，或是一些很昂貴、時髦的禮物。然而最後發現，他們只寫下一些很簡單的運動用品，例如：籃球、羽毛球、跳繩或是躲避盤。」縱使這些小朋友沒有華麗的家庭背景，但他們並不貧窮，因為人人皆存有知足之心。

對於這次活動得以成功，捐款者及一眾義工亦功不可沒。「其實我也是來自基層家庭，我在公屋出生。基層兒童普遍都沒自信，活動資源也不足夠，亦不善發展個人興趣，所以當我看到這些小朋友時，感覺就好像在幫助自己的弟弟妹妹。」義工Sana 最初是參與「賽馬會凝動香港SportsCHAT!」的活動，她認為做義工除了讓小朋友有得著外，自己從中亦獲得滿足感，享受與年輕人相處的感覺。而是次的送禮活動，她更是身同感受，「我小時候好想要一個籃球，然後媽媽對我說，女孩子不要打籃球，很粗魯。於是我每日努力儲1元，直到我能夠買起一個籃球跟弟弟一起玩。這個籃球對我來說很珍貴，得來不易。但我覺得能夠和弟弟一起玩，也是件很開心的事，能夠勾起我童年美好的回憶。」

一個簡單的心願、一份期待已久的禮物

「係咪覺得好開心阿？係阿！」林瑾在得到那個渴望而久的「排球」後，眼睛笑得彎成月牙，可那真摰的眼神，也深深印在記者的腦海中。作為凝動排球班的學員之一，因為愛排球，所以單純的渴望擁有一個排球來好好練習。或許對大人來說，「排球」只是一個相當便宜、易於購買的球類用品，但在基層兒童的眼中卻是意義非凡、期待已久的禮物。而凝動劍撃班的劉芷善同學，就寫下了希望得到「曲棍球」的願望，因為她想跟弟弟一起玩，亦想疫情過後和朋友們騎單車、跑步。

除了向基層兒童送上運動禮物，疫情期間，凝動還製作了一系列運動動畫，讓小朋友學習在逆境中運用正面的價值觀、體育精神。長遠而言，更是希望培養小朋友建立良好的運動習慣。被問及凝動未來活動的方向，Christine表示大部分的運動班或講座，都會繼續以網上形式進行，待疫情完結後會盡快重開實體班。同時，凝動正積極籌備更多親子活動，讓家長和小朋友擺脫「困獸鬥」的局面，一同享受運動的樂趣；並希望未來能為基層家庭提供更多的支援與服務。

在物質富裕的年代，對有些小朋友而言，無論是新玩具、新波鞋或者運動裝備，他們毋須開口要求，想要的東西都垂手可得；但對基層兒童來說，每一個都是奢侈的願望。這一年實在很難過，但願這份意想不到的驚喜，能為學童們的生活帶來正能量，繼續努力做運動，以強健的體魄迎接種種挑戰。祝各位小朋友，健健康康過牛年！

鳴謝：凝動香港體育基金

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