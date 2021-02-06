農曆新年是華人最重要節日，不同地方，各有不同風俗傳統。香港大部份人祖藉廣東，亦有不少其他外省人。潮州、海豐、福建、上海、浙江、雲南……還有江蘇，文化近似上海，但也有自己特色，尤其過年習俗，跪長中輩，吃素十錦，拜灶王爺，都是有趣的華人過年文化。

團年飯有魚不吃魚

蔡Auntie（蔡藹嫻）一家是香港的江蘇家庭之一，1964年與丈夫來港落地生根，生兒育女，夫家有七兄弟姊妹，大家族，每逢過新年，濟濟一堂，好不熱鬧，老人家、小朋友、男女老幼都很重視江蘇人的過年傳統。「我先生是江蘇南通人，他的爺爺是清朝狀元，叫張謇，他鄉下是重視傳統文化的地方，過年也是子孫發揚孝道的大日子。」蔡Auntie說。

江蘇人過年必吃獅子頭，賀年菜還有雞湯、元蹄、八寶飯等等。無論菜餚多豐富，年三十晚開飯前，他們都會先每道菜取一些，放在小碟祭祀祖先。先人吃過了，子孫們才開飯，以示對老人家的尊重。吃過年夜飯，江蘇家庭另一個指定傳統是「跪長輩」。「我是三兄弟姊妹，我最大，中間是弟弟，最小是妹妹。吃完之後就跪拜，沒甚麼特別儀式，都是一份心意。我們會分輩份，祖父祖母嫲嫲或者曾祖母就會坐在椅上，我們後輩就會一個個上前跪拜，一年一次，印象很深刻。慢慢地跪下去，扣三個頭，跟着站起來，不需要太久。」蔡Auntie的長女Patsy回憶說。

跟其他地方的華人一樣，江蘇人吃團年飯也很重視意頭，其中之一是飯桌上必放一條煎熟的魚，通常是鯉魚，但只擺着，不吃，到了年初二才吃，紅燒為主，寓意「存庫」，代表有東西存過年、年年有餘的意思，「我兒時都很奇怪，不知這些禮數的時候就以為有魚吃，其實不能動筷，哈哈！」Patsy笑說。

拜年家中必備三寶

踏入新年，江蘇人拜年也很有特色，家中必備三樣東西招呼來拜年的親友，包括茶葉蛋、蓮子湯、青欖茶。茶葉蛋好像元寶，每一年年初一，人家來拜年，個個捧着元寶，多好意頭；蓮子湯是甜的，下了紅棗， 甜甜蜜蜜；橄欖茶是在茶裏放兩顆青欖，它形狀像元寶，也是取其好意頭，故這道茶又叫元寶茶。」蔡Auntie解釋。

去親友家拜年，如果有老人家，有些重視傳統的江蘇人會送上親手做的炸春卷，餡料包括冬菇、豬肉、豆腐乾等等。原來江蘇人覺得金黄色的炸春卷像金條，送老人家是很好的新年禮物。

江蘇新年很重視甜品，年夜飯會吃八寶飯，招呼親友有蓮子甜湯，連拜灶神也用甜品。他們相信灶神會幫他們講多些好說話給天帝聽，家宅才會昌盛平安，「灶王爺喜歡吃甜品，通常是用糖及糯米做的一種糯米糍，我們叫糍粑，希望神明吃過甜的，上訪天庭說話會更好聽。」蔡Auntie說。

不過，說到特別，江蘇人家家戶戶都會做的「素十錦」應是過年最富特色的賀年菜了。素十錦寓意十全十美，蔡Auntie年廿七就開始備料，年三十晚用來團年，清清腸胃；年初一吃素，也吃這道菜，有剩會再吃一兩天。素十錦包括了12種蔬菜：紅蘿蔔 、黄豆芽、中芹、冬菇、冬筍、豆乾、黑木耳 、金針、雪裏紅、醬瓜、薑絲及紅椒絲。全部材料切成幼絲，逐樣炒，炒好再匯合一起炒，鹽調味，味道、口感都很豐富，清新健康。每年兩母女都會一起做這道菜，工夫雖多，但一家大小吃得開懷，一年一次，再繁複也值得。

採訪：陳佳男

攝影：阿育

編輯：鄒仲安

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