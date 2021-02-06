過了瘋狂的2020，快要迎來牛年，雖然沒有大班人的團年飯，也沒有頭炷香搶，都不怕小朋友會悶，爸爸媽媽可以帶他們一起跟達人Candace搓湯圓和砌子母牛牛飯，有得食有得玩，最重要是能消耗他們半天的精力，吸引吧。

1. 150g糯米粉﹑100g溫水，加入一茶匙油搓勻。

2. 過程中千萬不要加水，搓約十分鐘，可抽起結成塊的硬粉團。

3. 將硬粉團放入滾水煲至半透明和浮起。

4. 將煮軟的粉團跟碎粉搓勻，不需馬上加水，因煮軟的粉團會慢慢滲出水。如不夠，這步驟可加水或糯米粉，將粉團搓至乾身不黏手。

5. 可在烘焙店買到已調味的即食芝麻餡，搓成小圓球。粉團搓成條狀，切成芝麻餡的1.5倍長，預留少量粉團留作裝飾之用。

6. 將粉團四周壓平，中間預留較厚粉，以防包餡時拉爛。

7. 放入芝麻餡包好搓圓，將湯圓稍為壓扁，推成梯型，放在牛油紙上備用。

8.將留作裝飾的粉團分兩份，一份稍為壓扁後加兩滴紅色食用色素將粉團不斷對摺，搓成均勻的粉紅色。撕下一小片，搓成橢圓形牛牛嘴巴，沾水貼在湯圓上。

9. 另一份壓扁後加入黑色食用色素，要令黑色顯色，需分段多加數次色素，完成後可搓成黑色耳朵﹑兩粒小鼻孔，用水貼在湯圓上。

10. 最後用食用顏色筆點上眼睛，完成。

仔仔牛做法︰

1. 用保鮮紙將飯搓成比拳頭小的橢圓形。

2. 紫菜剪成牛牛斑紋，貼在飯團上。

3. 搓出兩小粒飯團，其中一粒用紫菜包起，兩粒放到飯團上成牛牛耳朵。

4. 將火腿剪成橢圓形嘴巴。

5. 紫菜剪出眼睛和鼻孔。

媽媽牛做法︰

1. 將飯堆高在飯碗上，圓圓的飯堆成媽媽牛的臉。

2. 紫菜剪成牛牛斑紋，放在飯上。

3. 將火腿剪成橢圓形嘴巴。

4. 搓出兩小粒飯團，其中一粒用紫菜包起，兩粒放到飯團上成牛牛耳朵。

5. 在芝士上劃出眼睛。

6. 紫菜剪出眼珠和鼻孔。

將牛牛一家大小全吃進肚中，祝各位牛年健康快樂，小朋友跟牛牛一樣肥肥白白。

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