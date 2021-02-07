對於這一代的學生來說，升中面試究竟是否懂性而來最重要的一場面試呢？幼稚園面試、小學面試，相信需要家長大力推動，小朋友才懂得準備、認真對待。中學面試又如何？小六學生對這一場面試的心態及準備是怎樣？不如就由大學尖子們來跟大家分享面試及讀書路上的心得給準備升中面試的學生及家長。

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升中面試表現差 未能憑面試入讀心儀中學

香港大學內外全科醫學系學生Angel 及中文大學經濟系學生Michael 都可說是DSE的五星部隊，他們的DSE成績都非常亮麗，二人都有5*或以上的成績。別以為他們從小到大都是成績卓越高人一等，反而更巧合地他們二人也是隱形一族。Angel 更苦笑着分享：「我小學的成績真的很差，默書30分、數學又不合格。由於小學成績不好，所以獲派的中學也不是Band 1名校，而是Band 2尾的中學。」雖然如此，她的母親卻沒有加諸壓力，更經常說「入不到大學也不要緊」。

Angel 回想升中的面試，因為準備不足，表現很沒有信心。「當時是很臨時臨急由舅父替我寫了一篇自我介紹的英文稿去面試，準備了回答小學生活如何、興趣是甚麼？很簡單，當然結果面試表現不太好，最後能入讀母校，都是隨機派位而入讀。」

Michael 則於當年就讀的小學成績不錯，但原來與同區其他學生相比卻是天外有天，當年只獲派Band 3頭的中學。可能他相信自己成績不錯，所以於升中派位所選的學校都比較進取，「我記得不少同學都獲派首二的志願，而學校獲派首二志願的比例也很高，有98%、99%，但我卻獲派第三志願，當刻固然不開心，但我也安慰自己，讀書其實都是靠自己，去哪一間學校也是一樣。」

非Band 1名校 老師猶如伯樂給予啟發

兩位尖子的起步點位置雖然不佳，但正正因為這個位置，讓他們從另一個角度了解到努力學習的重要及 找到學習的心法 。轉到中學的新環境，Angel 突然有一個想法，「小學時成績好的同學有老師疼錫，不如我都試試努力讀書，看看會不會做到成績好的一群。我也不算是很輕鬆就能取到高分的，但有老師的鼓勵及幫助，真的能夠達到目標。」而由於底子不好，Angel 在中學期間花了特別多的時間來追回英文的成績。「尤其在中學期間因為參加學校的交流團，認識到名校的學生，才驚覺自己的英文程度真的不及他們，於是我逼自己背vocab (生字) 來補底。」

Michael 亦都很感謝母校的啟發，但他較為外向，所以很喜歡參加不同的課外活動。「課外活動花了我很多時間，正因如此我很專心上課，因為專心上課可以縮短我課後的溫習時間，這個方法對我很有效，我能夠兼顧興趣和學業，成績亦能保持前3名。 」

升中面試心得 多加說明 多練習建自信

人生充滿面試及被選擇的場合，他們以過來人身份給一些貼士準備升中的學生及家長們。Angel 和Michael 都是Ben Sir（歐陽偉豪）面試班團隊的助教，他們都覺得現今的小學生資訊是很充足的，怎樣將資訊及經歷於面試場合表達出來才是重點。

Angel 和Michael 不約而同地認為，多參加課外活動、認識多些其他學校的學生都有助擴闊視野，亦可以從中了解不同背景對同一事件的不同理解。例如讀經濟系與讀歷史系對疫情的關注點都會有所不同，跟他們交談便可將不同人的觀點加以思考，然後變成自己的看法。

Ben Sir 面試班團隊6大面試貼士﹕

1. 不需花時間看盡歷年的所有面試問題，宜了解同類問題的原則性規律，留意問題背後想了解甚麼；

2. 要熟練問答模式，但要適當地表露應有的童真；

3. 回答時如要舉例子說明，別說得太表面，謹記要詳細闡述；

4. 找多些機會「說多些」，可向家人、朋友做模擬練習，能增強表達的信心；

5. 網上面試更要注意細微之處，如要坐直、留意聲線、通知家中每位面試的時間免受打擾；

6. 不要倚賴貓紙，也建議只將少量重點以memo紙貼在電腦屏幕的周邊，而且不要經常注視。

一家人 x Ben Sir’s Academy

【升中面試我要贏】網上講座

日期﹕2021年2月9日 (星期二)

時間﹕晚上7:00-8:30

主講﹕Ben Sir (歐陽偉豪）及其尖子團隊

對象﹕準備升中面試的學生及其家長

費用﹕HK$280 (早鳥優惠﹕2月5日或之前報名) / 原價﹕HK$380

截止報名日期﹕2021年2月8日 (星期一) 23:59

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【升中面試我要贏】網上講座重點

1. 如何作有自信的自我介紹；

2. 如何謙虛展現個人長處；

3. 如何將自己與心儀中學加上聯繫；

3. 把自己的短處演繹成改進自己的動力；

4. 利用生活例子來提升學習中英語文能力；

5. 如何回答創意題並提供合情合理的解釋；

6. 運用合適材料成爲自己獨特的學習經驗；

7. 熱門面試題目的對錯示範，注重表達流暢，展現真誠，流露童真。

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