你有沒有清潔耳機的習慣？趁屋企大掃除後，順便幫耳機做個大清潔。這次請來耳機狂人Cato講講真無線耳機、入耳式耳機和頭戴式耳機各自的清潔心得。現時最常見的酒精濕紙巾是實用的清潔工具，但抹錯地方就會損害耳機。

真無線耳機：用酒精濕紙巾可應付 要避免接觸耳綿

玩過無數耳機的Cato表示：「清潔耳機除了要清理乾淨耳機，也要考慮選擇的清潔劑會否傷害到耳機，這是最關鍵的地方，否則傷害到耳機或加速其老化，就失去了原意。」Cato指，以目前最流行的真無線耳機來講，可分為機身、耳膠和充電接點，各部份都有不同的清潔方法。

「機身清潔最簡單，一般酒精濕紙巾，很適合用於抹乾淨矽膠和膠機身為主的耳機。」Cato補充，「但酒精濕紙巾並不是每種材質都適用，例如人造皮，真皮更加不能；其次要留意濕紙巾會否有油，有些濕紙巾會有精油，抹過耳機後會有油殘留就不好了。」

Cato表示耳膠的清潔不算複雜，大部份耳膠都是矽膠，本身有不錯的化學抗性。「以前有個最簡單的方法，將所有耳膠倒進一個容器，加入是稀釋過的酒精，肥皂水亦可，只是要多過一次水。蓋上蓋後搖晃，耳膠上的油脂和耳垢都會脫離，之後找一個不太大塵的地方風乾即可。」

若果你是使用耳綿的話，清潔方法就稍微複雜。Cato示範用75%酒精噴到耳綿上，耳綿很快就開始膨脹變形，而且完全失去回彈力。「耳綿上有一層塗層以維持其形狀。如果接觸到酒精，會令塗層溶解，甚至令綿的結構改變，不能再使用。如果你很想清潔的話，可以用清水沖洗。其實耳綿一直都是消耗品，一般一個月就要換，若果耳油較多的話，兩三個星期就應該更換，所以清潔的概念有點不同。」

入耳式耳機：尖頭棉花棒清潔耳油耳垢

「入耳式耳機與真無線耳機相似，有一個位置共通，導管部份很多時會有耳垢。」Cato表示，很多時耳機包裝會附送清潔棒，但落手時要小心，如果刮花了導管，會更容易藏耳垢，之後就更難清潔。

如果導管有金屬網，就可以直接用酒精清潔。Cato提醒，一抹完就要馬上吸乾殘留酒精。如果導管比較長的話，可以嘗試用尖頭棉花棒，或者購買更幼身的棉花棒清潔。現在市面上的尖頭棉花棒，大小剛好可以清潔充電接點。

頭戴式耳機：材質多樣 保養與手袋類似

頭戴式耳機與其他耳機相比，材質非常多樣，如真皮、人造皮、人造麂皮、天鵝絨等，Cato表示只要跟隨對應的清潔和保養方法即可，與手袋和波鞋類似。其中人造皮革雖然常見，但清潔難度反而更高，因為酒精會令它快速老化，Cato建議大家用無酒精濕紙巾輕拭，然後立即印乾。

紫外光消毒要小心 會加速軟膠老化

CM耳機（個人定制耳機）和一般耳機最大的分別，是CM耳機毋須耳膠，機身主要是塑膠，所以用酒精濕紙巾已能應付。Cato表示某些CM耳機的導管有安裝濾棉，清潔要更加小心，捅穿或弄掉就會破壞了耳機。

如果想使用紫外光燈消毒的話就要留意，最好先將耳膠等軟膠先拆下再照燈，否則會令它們提早老化；亦不要長時間照射，不是純硬膜的CM耳機同樣要小心。

Cato總結整個耳機清潔貼士，就是要按照不同的材質，選擇不同的清潔劑，不要想用一個方法清潔整個耳機。他建議真無線耳機和入耳式耳機用家，一個星期就要清潔一次，如果本身耳油耳垢較多的話，數天就要清潔一次。「不過講到尾，個人耳道清潔程度做得好的話，清潔耳機的頻率就毋須那麼高，清潔耳道比清潔耳機實際。」

記者：梁志穎

攝影：張志孟

編輯：鄒仲安

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