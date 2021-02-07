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聰明狗狗｜邊境牧羊犬和約瑟爹利是天才？ 匈牙利研究找出能快速學習新詞犬種

1小時前
邊境牧羊犬Whiskey和約瑟爹利Vicky Nina只需聽到新詞語數次就已經學懂，非常聰明。（網上圖片）

狗狗經過長時間的訓練後，大多能聽指令做出相對應的動作，或是選擇正確的物品，而匈牙利有研究發現某些優秀的狗狗具有特殊能力，即使沒有經過正規訓練，只要聽過新詞語數次，就能成功辨認詞語所對應的物品。

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研究由匈牙利羅蘭大學（Eötvös Loránd University）主導，並發表於《科學報告》期刊。研究小組觀察了一共22隻不同品種的狗狗，在狗狗面前放置7個牠們已知的玩具，以及一個未接觸過的新玩具。

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當中邊境牧羊犬Whiskey和約瑟爹利Vicky Nina被認為是少數的天才狗狗，因為牠們只要聽到新玩具的名字4次，就能識別並正確地找到該玩具。其後再將新玩具和已知的玩具排列在狗狗面前，研究人員再叫出新玩具的名字時，Whiskey和Vicky Nina都能利用排除法選出新玩具。但當面對兩個新玩具時，牠們就無法選對正確的玩具。而其他20隻狗狗卻沒有學會新玩具的名字。

狗狗能夠快速學習單字的能力是非常罕見的，而且只有特別聰明的狗狗才會學懂。動物行為學家Adam Miklósi指，這種快速學習的方式與2至3歲兒童學習詞彙的方式大同小異。

資料來源：Dailymail

撰文：黃雅純

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