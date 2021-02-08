你的優惠︱2月優惠精選 ( （2021年2月8日至2月14日）。

精采優惠繼續送上！2月優惠賞不停！當中包括：Tiffany & Co.的Return to Tiffany系列環狀耳環及Diamond Point系列Highball雞尾酒杯、牛年派對王超值紅白酒、香檳及手工啤套裝、SWAROVSKI Swan Lake穿孔耳環、Godiva 4種口味朱古力禮盒裝、農曆新年Agricola de Cadalso Garnacha西班牙紅酒優惠組合、L’Equilibrista西班牙人氣紅酒系列。

Godiva︱4種口味禮盒裝

（朱古力薄片 84塊 350g 附紙袋 | 平行進口）

原價$756，優惠價$350。「一按即買」

Godiva朱古力皇牌Goldmark禮盒，過年送禮，大方得體！內外閃耀迷人。禮盒外散發着濃厚美妙的節日氣氛。4款不同的皇牌朱古力薄片口味，一盒84片，有齊Godiva最具人氣的皇牌口味，當中包括：黑朱古力、黑朱古力連開心果粒、牛奶朱古力、牛奶朱古力連榛子粒。

SWAROVSKI | Swan Lake 穿孔耳環

原價$990，優惠價$645。「一按即買」

這對嫵媚動人的鍍白金色穿孔耳環，展現出精湛工藝與極致光彩，除了是日常裝扮的完美配飾外，更適合搭配其他施華洛世奇首飾佩戴。耳環的尺寸為1厘米。

除了以上的精選優惠外，今期推介還有以下一系列着數絕對值得大家留意！

Return to Tiffany®系列環狀耳環 | Tiffany & Co.

原價$2,850，優惠價$2,280。「一按即買」

Tiffany1837®系列以Tiffany創立的年份為傲，以925純銀材質，打造刻 有 圓滑的曲線和輪廓。經典的圈形耳環是任何造型的優雅點綴。

Diamond Point 系列Highball 雞尾酒杯 | Tiffany & Co.

原價$680，優惠價$545。「一按即買」

Tiffany Diamond Point 系列以精緻切割的鑽石為靈感，為現代家居設計賦予幾何美感，這款以水晶玻璃打造的Highball雞尾酒杯，底部飾有鑽石切割般紋理，細節之處盡顯優雅。

牛年派對王超值餐飲套裝

（有齊法國紅白酒、香檳，芬蘭手工啤以及意大利有機蘋果汁）

原價$952，優惠價$588。「一按即買」

老少咸宜的套裝，一套有齊為你精心挑選的法國紅白酒、香檳、芬蘭手工啤及意大利有機蘋果汁，不用左撲右撲，同家人度過一個充滿喜慶的農曆新年。當中包括：

1, Brut Tradition查普王傳統乾型香檳 750ml x1

2, La Vieille Eglise法國古教堂珍藏紅酒 Reserve, AOC Côtes du Marmandais 2019 750ml x1

3, Fenomenal - Verdejo 非凡帽子白酒2019 750ml x1

4, Rock Paper Scissors 芬蘭淡色艾爾啤酒 IPA（alc. 5.4%） 330ml x 4

5, Melchiori 意大利有機冷榨蘋果汁 750ml x 2

四折快閃︱農曆新年紅酒優惠組合（送6支手工啤）

原價$1,502，優惠價$523。「一按即買」

以四折價錢，購買被Robert Parker評為90分的西班牙紅酒Agricola de Cadalso Garnacha 2016（6支），兼送你6支芬蘭得獎手工啤套裝，與親朋好友歡度佳節。

*額外贈送*

RPS Dandelion Dreams Belgian Witbier 4.9% 包剪揼 芬蘭蒲公英手工麥啤 x1 +

RPS The Lizard New England IPA (NEIPA) 5.5% 包剪揼 芬蘭熱帶果香 IPA 手工麥啤x1+

RPS Indie Pale Ale (IPA) 5.4% 包剪揼 芬蘭 IPA 手工麥啤 x1 +

RPS Concrete Juice Long Drink 5% 包剪揼 芬蘭西柚氈酒特飲x1+

RPS Adult Smoothie Long Drink 5% 包剪揼 芬蘭藍莓氈酒特飲 x1+

RPS Ruthless Lemonade Long Drink 5% 包剪揼 芬蘭甘甜檸檬特飲 5% x1

賀年套裝-最高性價比之選 - L’Equilibrista送禮套裝

西班牙人氣《依琪碧絲》平衡系列

原價$1,024，優惠價$888。「一按即買」

最高性價比新年禮盒套裝，讓你一次過試齊被譽為各方口味最平衡之紅酒L’Equilibrista - 2015，以及同系列的Garnatxa紅酒及Xarello白酒。送禮自用皆宜，為今個農曆新年陪添節日氣氛！

套裝包括：

L’Equilibrista - Garnatxa 2015《依琪碧絲》平衡之最歌海娜紅酒 750ml x1 2. L’Equilibrista - 2015 《依琪碧絲》平衡之最紅酒 750ml x1

L’Equilibrista - Xarello 2018【依琪碧絲】平衡之最沙雷洛白酒 750ml x1

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