在2月7日，數碼港海濱公園發生多宗懷疑毒狗案，當中有狗隻因為誤食被人刻意放在路邊的懷疑有毒狗餌後身亡。愛護動物協會回覆《動物蘋台》查詢時表示，在2月7日接獲數位曾帶狗隻前往數碼港的狗主致電查詢，其後狗主帶同狗隻前往相熟獸醫診所接受治療。而香港救狗之家（Hong Kong Dog Rescue）亦在社交網站公佈一張懷疑是有毒午餐肉照片，並強烈呼籲所有狗主不要再帶狗隻到數碼港海濱公園。現時警方已立案調查。

兩間獸醫診所合共接獲9宗個案，據知有兩隻狗隻已因而死亡。VSH（香港專科獸醫醫院）亦在社交網站上發文表示已收到6宗懷疑狗隻中毒個案。這6隻狗均在2021年2月7日到過數碼港，而狗隻在接觸懷疑狗餌後約在2至12小時之內出現氣喘和躁動不安的症狀。現時有兩隻狗隻仍在醫院治療，並呼籲主人一旦懷疑狗隻吃了一些可疑或未知的東西，或發現任何異常症狀，請馬上帶同寵物到獸醫診所求醫。 另外，東區24小時動物醫院亦接獲3宗中毒個案，其中兩宗個案狗隻已死亡，一隻狗隻仍未脫離危險期。而懷疑中毒物品為綠色粉狀並混入肉中吸引狗隻食用。當狗隻中毒時的徵兆包括發燒、意識模糊、抽筋及昏迷。

愛護動物協會今日（8日）發出聲明強烈遣責此等毒害動物的惡行，並作出呼籲，狗主帶狗外出散步，緊記要繫上狗繩，並戴上口罩，以免寵物誤吞有害毒餌；而狗主亦應該提高警覺。一名愛狗人士透過愛協就此案件懸賞港幣10萬元，期望盡早將施毒者繩之於法。歡迎任何公眾人士向愛護動物協會舉報。

懷疑毒狗事件並不是第一次發生。在去年年底，將軍澳有狗主放狗時發現沿路有幾十塊朱古力餅散落，而狗狗誤吃朱古力可影響神經系統甚至死亡，所以懷疑有人存心毒狗。去年7月，西貢多區亦發現懷疑劇毒誘餌，至少三狗中招毒發身亡。任何毒害動物行為均為違法，此等虐待動物惡行一經定罪最高可被判罰款20萬港元及監禁3年。

作為主人，帶狗散步的時候，記得份外留神，以免有意外發生。如果自己的狗隻特別喜歡吃地上的食物和垃圾，主人最好為狗隻戴上口罩，以防萬一。

記者：黃允鍶

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