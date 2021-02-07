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武漢肺炎｜專家教你封區強檢自保方法 天井易有垂直傳播 小心抽氣扇及隱蔽U形隔氣陷阱

1小時前

根據政府最新規定，大廈只要有一宗源頭不明的武漢肺炎感染個案，便須全座強制檢測，令越來越多大廈要強檢。政府更指年廿九前會頻密封區封廈連番突襲令市民無所適從，每晚七至八點都膽戰心驚。假如政府突然封鎖你身處的大廈，你該如何自保？香港測量師學會建築測量組主席黃健兒話你知。

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大廈傳播途徑分垂直及橫向

學自保前，先了解一下播毒途徑，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇經常到出現爆發的不同大廈視察，如早前就到過麗港城綠楊新邨，其後推斷出現垂直傳播。所謂垂直傳播，即同一座大廈、不同樓層、同一座向的單位，出現多宗感染。垂直傳播外，還有橫向傳播，即同層有不同住戶出現感染，原因眾多，可能與同層住戶共用喉路、扶手、欄杆等公用物件污染有關。

煙囪效應與天井對流有關

近期出現較大規模的傳播都可能與天井有關，如綠楊新邨就懷疑出現煙囪效應引致的垂直傳播麗港城亦疑有煙囪效應及擾流效應造成的垂直傳播。香港測量師學會建築測量組主席黃健兒解釋，天井的用途是採光和通風，在天井這種半密封式或密封式的地方，當熱空氣向上升、冷空氣向下沉，便會產生對流，黃健兒說：「如果這個空間有病毒，便有機會垂直傳播至其他單位，此為煙囪效應。」

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風力造成擾流效應

至於擾流效應則與連接天台的排氣喉有關。黃健兒說：「如果病毒微粒在氣喉排出，當有風吹過，碰巧風向角度吻合，撞到大廈邊緣和天井位置，便可能令風的流動不平衡，形式漩渦，將病毒由上而下捲入單位中。」黃健兒特別指出，擾流效應不一定只造成垂直傳播，視乎風向及角度，有機會造成橫向傳播。例子如早前綠楊新邨R座的爆發，帶病毒空氣經確診者單位的抽氣扇排出天井，再經走廊面向天井的窗戶，傳到走廊及升降口位置，令同層住戶在走廊行過時，有機會吸入帶病毒空氣而受感染

用抽氣扇時避免負壓

天井播毒與有否正確使用抽氣扇有很大關係。黃健兒說：「使用抽氣扇時要特別小心，避免造成負壓，將天井的空氣吸入室內。」使用抽氣扇時務必關上窗戶，另外他建議，門最好不要完全關上，留有少少空隙，以作平衡空氣之用，「如果門本身有百葉設計就更理想，可以保持空氣對流，避免產生負氣壓。」

留意抽氣扇關閉簾有否缺口

另外，關閉抽氣扇時，要留意抽氣扇後方的關閉簾有否正常運作。黃健兒說：「如果不能完全合上，或是有通窿穿孔情況，有機會把含病毒的空氣，從天井位置透過此缺口進入室內。」他建議，如果覺得天井位置比較高風險，關窗是一個暫時比較有效的方法，若要保持空氣流通便打開屋內其他窗戶，「例如客廳或其他窗，主要視乎窗外位置的情況。」

居確診者樓上樓下有不同風險

天井以外，喉管亦是常見播毒途徑。除了與出現裂縫、喉管接駁問題等有關，U形隔氣乾涸也是一大原因。黃健兒指出，U形隔氣以水將臭味或有害氣體阻隔，乾涸便會失去水封功能，令細菌、病毒、有害氣體從公共喉管進入單位，造成傳播及感染。一旦傳播是由喉管造成，居於確診者的樓上抑或樓下的風險較高？黃健兒說：「如果是喉管缺乏保養，確診者的上下層都有不同風險，很難一概而論，總之都要小心。」

留意企缸、洗衣機、廚櫃底部

黃健兒提醒，浴室使用企缸要格外留神，因為由浴缸改建的企缸，很可能因為較低矮而沒有安裝隔氣裝置。黃健兒指，如果對企缸有否妥善安裝隔氣有懷疑，便應盡量在使用後封上膠紙，或以膠蓋蓋着去水位，他說：「長遠之計當然是安裝合規格的隔氣就最安全。」此外，亦要特別留意洗衣機或廚櫃底部，因為可能有隔氣裝置，跟浴室的一樣，一星期最少要灌兩次水，以防乾涸。

不宜使用具霧化功能家電

屋內電器有否機會造成傳播？黃健兒指，若屋內有人感染病毒，具霧化功能的家電如加濕器等，有機會加速感染，所以最好不要用有霧化功能的家電。黃健兒補充：「冷氣機相對風險就應該較低，因為冷氣機主要是使用室內空氣循環，但要注意單位在抽入空氣時，其抽氣位置是否一個合適位置。」黃健兒建議各位要注意個人衞生，定期灌水到U形隔氣裝置，以及定期檢查喉管狀態，包括檢查有否非法改動過，黃健兒說：「要全面定期檢驗所有喉管，進行妥善維修及更換，這個是治本方法。每個單位只做好自己是不足夠的，要跟其他戶主、立案法團一同努力。」

記者：李煒汯

編輯：鄒仲安

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