根據政府最新規定，大廈只要有一宗源頭不明的武漢肺炎感染個案，便須全座強制檢測，令越來越多大廈要強檢。政府更指年廿九前會頻密封區封廈，連番突襲令市民無所適從，每晚七至八點都膽戰心驚。假如政府突然封鎖你身處的大廈，你該如何自保？香港測量師學會建築測量組主席黃健兒話你知。

大廈傳播途徑分垂直及橫向

學自保前，先了解一下播毒途徑，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇經常到出現爆發的不同大廈視察，如早前就到過麗港城及綠楊新邨，其後推斷出現垂直傳播。所謂垂直傳播，即同一座大廈、不同樓層、同一座向的單位，出現多宗感染。垂直傳播外，還有橫向傳播，即同層有不同住戶出現感染，原因眾多，可能與同層住戶共用喉路、扶手、欄杆等公用物件污染有關。

煙囪效應與天井對流有關

近期出現較大規模的傳播都可能與天井有關，如綠楊新邨就懷疑出現煙囪效應引致的垂直傳播，麗港城亦疑有煙囪效應及擾流效應造成的垂直傳播。香港測量師學會建築測量組主席黃健兒解釋，天井的用途是採光和通風，在天井這種半密封式或密封式的地方，當熱空氣向上升、冷空氣向下沉，便會產生對流，黃健兒說：「如果這個空間有病毒，便有機會垂直傳播至其他單位，此為煙囪效應。」

風力造成擾流效應

至於擾流效應則與連接天台的排氣喉有關。黃健兒說：「如果病毒微粒在氣喉排出，當有風吹過，碰巧風向角度吻合，撞到大廈邊緣和天井位置，便可能令風的流動不平衡，形式漩渦，將病毒由上而下捲入單位中。」黃健兒特別指出，擾流效應不一定只造成垂直傳播，視乎風向及角度，有機會造成橫向傳播。例子如早前綠楊新邨R座的爆發，帶病毒空氣經確診者單位的抽氣扇排出天井，再經走廊面向天井的窗戶，傳到走廊及升降口位置，令同層住戶在走廊行過時，有機會吸入帶病毒空氣而受感染。

用抽氣扇時避免負壓

天井播毒與有否正確使用抽氣扇有很大關係。黃健兒說：「使用抽氣扇時要特別小心，避免造成負壓，將天井的空氣吸入室內。」使用抽氣扇時務必關上窗戶，另外他建議，門最好不要完全關上，留有少少空隙，以作平衡空氣之用，「如果門本身有百葉設計就更理想，可以保持空氣對流，避免產生負氣壓。」

留意抽氣扇關閉簾有否缺口

另外，關閉抽氣扇時，要留意抽氣扇後方的關閉簾有否正常運作。黃健兒說：「如果不能完全合上，或是有通窿穿孔情況，有機會把含病毒的空氣，從天井位置透過此缺口進入室內。」他建議，如果覺得天井位置比較高風險，關窗是一個暫時比較有效的方法，若要保持空氣流通便打開屋內其他窗戶，「例如客廳或其他窗，主要視乎窗外位置的情況。」

居確診者樓上樓下有不同風險

天井以外，喉管亦是常見播毒途徑。除了與出現裂縫、喉管接駁問題等有關，U形隔氣乾涸也是一大原因。黃健兒指出，U形隔氣以水將臭味或有害氣體阻隔，乾涸便會失去水封功能，令細菌、病毒、有害氣體從公共喉管進入單位，造成傳播及感染。一旦傳播是由喉管造成，居於確診者的樓上抑或樓下的風險較高？黃健兒說：「如果是喉管缺乏保養，確診者的上下層都有不同風險，很難一概而論，總之都要小心。」

留意企缸、洗衣機、廚櫃底部

黃健兒提醒，浴室使用企缸要格外留神，因為由浴缸改建的企缸，很可能因為較低矮而沒有安裝隔氣裝置。黃健兒指，如果對企缸有否妥善安裝隔氣有懷疑，便應盡量在使用後封上膠紙，或以膠蓋蓋着去水位，他說：「長遠之計當然是安裝合規格的隔氣就最安全。」此外，亦要特別留意洗衣機或廚櫃底部，因為可能有隔氣裝置，跟浴室的一樣，一星期最少要灌兩次水，以防乾涸。

不宜使用具霧化功能家電

屋內電器有否機會造成傳播？黃健兒指，若屋內有人感染病毒，具霧化功能的家電如加濕器等，有機會加速感染，所以最好不要用有霧化功能的家電。黃健兒補充：「冷氣機相對風險就應該較低，因為冷氣機主要是使用室內空氣循環，但要注意單位在抽入空氣時，其抽氣位置是否一個合適位置。」黃健兒建議各位要注意個人衞生，定期灌水到U形隔氣裝置，以及定期檢查喉管狀態，包括檢查有否非法改動過，黃健兒說：「要全面定期檢驗所有喉管，進行妥善維修及更換，這個是治本方法。每個單位只做好自己是不足夠的，要跟其他戶主、立案法團一同努力。」

記者：李煒汯

編輯：鄒仲安

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