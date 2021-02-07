農曆新年將至，筆者由留學、打工以至創業，在英國度過了不少個年三十晚，節日氣氛濃厚；然而今年受疫情影響，幾乎所有慶祝活動取消。筆者剛逛過倫敦的亞洲超級市場，過年用品也比以往少得多。2021年的英國農曆新年，到底有多冷清呢？

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雖然英國已有超過1,000萬人接受預防武漢肺炎疫苗注射，約佔全國人口六分一，但單日確診個案仍超過10,000宗，全國封城及停課，至少維持至2月底。疫情下首個農曆新年，一切都在限聚令中進行。

英國共六個唐人街 倫敦規模最大

一直以來，唐人街都是賀年慶祝熱點。英國共有六個唐人街，分別位於倫敦、曼徹斯特、伯明翰、利物浦、紐卡素及錫菲。當中以倫敦最大，利物浦最古老，亦是歐洲最歷史悠久的華人社區；錫菲唐人街則在2019年在新時代廣場落成，英格蘭中部又多一個華人好去處。

筆者留學英國時，也經常帶意大利同學、英國朋友到唐人街，試試乾炒牛河、港式燒味。時至今日，唐人街除了是華人聚腳地，也吸引很多英國市民和外國遊客。每逢農曆新年，倫敦唐人街附近的特拉法加廣場更有大型舞龍表演、燒炮仗、打功夫、醒獅巡遊等，費用全免。但今年適逢全國封城，慶祝活動一律取消。主辦單位決定將賀年表演改為網上直播，有興趣的話，可到以下連結了解：www.visitlondon.com/things-to-do/event/4733685-chinese-new-year-in-london

雖然英格蘭每年有8日公眾假期，但當中並不包括農曆新年。幸好，英國僱員每年享有法定有薪假期5.6星期。很多居英華人也會申請長假，回國探親、拜年、吃團年飯。

亞洲超市辦年貨 港人聚首食團年飯

根據英國政府最新的人口普查統計（2011年），英格蘭和威爾斯合共至少有39萬華人（Chinese ethnic group）居住。正所謂「遠親不如近鄰」，每逢大時大節，附近的香港鄰居也會聚首一堂吃頓豐盛的團年飯、分享自製糕點、熱熱鬧鬧派利是，互相祝福。倫敦、劍橋、約克、牛津等著名城市也有亞洲超級市場，要買賀年糖果、乾貨海味、揮春桃花等，其實也沒有想像中困難！即使今年受限聚令影響，無法團聚，筆者近日也陸續收到移居港人親手製作的年糕，非常溫馨。

撰文、攝影：廚職背遊 梁芷靈

Facebook專頁「廚職背遊 梁芷靈 BackpaCooking」版主，旅遊專欄作家，曾於英國留學、BBC工作。現居英國劍橋，任職寄宿學校廚師，歡迎交流移居英國及背遊世界資訊！

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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