特約報道｜濕疹又名異位性皮膚炎，是一種反覆發作的慢性皮膚炎，常見於嬰幼兒時期發病，但青春期及成年人也會患上。皮膚科專科醫生林旭強表示，很多患者也是由多樣因素導致，包括父母遺傳、聚絲蛋白基因突變、環境因素、致敏原如塵蟎、花粉、貓狗皮屑及食物等誘發。 濕疹可影響全身各個部位，而最棘手的位置，莫過於臉部及眼皮。當濕疹發作時，痕癢難耐，分分鐘會抓到皮破血流，傷口感染，承受着毁容和眼睛受損的風險。

林醫生就曾有一名濕疹女病人按捺不住痕癢，抓到眼皮周邊出水流膿，受細菌感染，要服抗生素治療。她數個月大時已開始發濕疹，其父母都是濕疹患者。現時她十五歲，經過積極治療後，身體及手腳位置已控制得不錯，但眼皮的濕疹仍較嚴重，近數年來更不斷復發。由於使用了類固醇多年，病人擔心因而增加了患上青光眼及白內障的風險。

林醫生解釋：「只要根據醫生指示謹慎使用，一般是很安全的。經常有病人以為，使用類固醇藥膏後會產生依賴，停藥後病情立即反彈，其實濕疹本身是一個慢性疾病，須要長期控制，不存在藥物依賴性問題。」

外用PDE4抑制劑適合輕度至中度濕疹

其後，林醫生建議女病人試用新型非類固醇藥膏外用PDE4抑制劑，控制發炎情況。她搽了約兩星期，痕癢及紅腫慢慢減退了，眼皮濕疹改善明顯，更重要是 ， 無嚴重副作用之憂。

「濕疹爆發時，她就持續使用外用PDE4抑制劑一至兩星期，見到好轉就停藥，再配合不含致敏原的潤膚產品。如皮膚極度乾燥，我會建議使用比較厚身的油膏（ointment）；如輕度至中度乾燥，又不想黏膩，可考慮較清爽的補濕乳霜（cream）。」

外用PDE4抑制劑透過抑制濕疹皮膚内過度活躍的PED4酵素減低免疫系統的發炎反應，消除皮膚紅腫，降低痕癢。外用PDE4抑制劑適用於兩歲或以上、患輕微至中度濕疹的人士，而嚴重濕疹患者或未能單靠外用藥物控制病情，醫生會視乎情況建議其他治療方案，包括照紫外線燈、口服免疫抑制劑或皮下注射生物製劑。

皮膚長期乾燥會演變成濕疹

不少人也疑惑，如臉部或眼睛附近痕癢脫皮，如何分辨出是皮膚太乾、對護膚品過敏還是濕疹？林醫生說，會從病歷中了解病人的皮膚問題，如最近有沒有使用過新買的眼部產品，去排除是否外部刺激因素。如皮膚乾燥，只要滋潤補濕後就沒事，而皮膚長期過度乾燥又不去處理，慢慢可演變成濕疹。

他補充：「濕疹病人本身的皮膚會比較乾，皮膚越乾，濕疹的情況也會越差，通常是一個惡性循環，最重要治療好濕疹，控制其紅腫痕癢，少用手抓了，眼皮濕疹自然會慢慢改善。」

謹慎使用補濕面膜

不少患者見臉部皮膚乾燥，特別勤加敷補濕面膜，但林醫生認爲這並不是最佳方法。「其實只搽潤乳已足夠，不少面膜含有香料和防腐劑等致敏原成份。患者也要避免化妝及使用刺激性的潔面及護膚品。沖涼後要輕輕印乾皮膚，不要大力摩擦。最好沖完涼即搽潤膚霜，因為這時侯是最吸收的。如皮膚極乾，可每隔數小時補濕一次。」

最後，建立良好生活習慣，均衡飲食，做適量運動，對病情也有幫助。林醫生說：「部份患者覺得做運動曬完太陽後，濕疹有改善，但我們都要謹慎，別曬傷皮膚，防曬可以搽，但記得要盡量挑選一些不含致敏原成份的產品。」

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