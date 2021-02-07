想眼睛炯炯有神，想睫毛又長又翹，不少人會使用增長睫毛液，不過有部份人使用後，眼睫毛雖然變長，但黑眼圈亦會同時變深。市面上的增長睫毛液品牌眾多，其中有些更獲美國食品藥品監督管理局（FDA）認可，並明確標示含有0.03%的比馬前列腺素（Bimatoprost）。有眼科醫生指，此成份本用作治療青光眼，有四大副作用，建議大家小心正確使用，否則變成「愛美不愛命」，令眼睛受損。

睫毛生長分三階段 比馬前列腺素延長成長期

眼科專科醫生葉佩珮指，眼睫毛可保護眼睛表面，阻隔塵埃等外物，亦有自己的循環生長階段，當中成長期（growth phase）約數星期至2個月；衰退期（degradation phase）一般會停滯約兩星期；休止期（resting phase）就大概維持約4至9個月。而眼睫毛的生長周期每個人都各有不同，但一般而言上眼睫毛可濃密至約160條，下眼睫毛就約80條。至於增長睫毛液當中的比馬前列腺素成份，由於它會增加成長期的速度，所以會令眼睫毛延長或加快生長。

葉佩珮醫生解釋，比馬前列腺素本用作醫治青光眼，滴進眼睛後可增加葡萄膜及鞏膜的去水能力，有效降眼壓。青光眼病人由於去水能力較低，故眼球壓力會增加，較易引致視神經萎縮或壓着視神經，這些藥物就有效增強眼球防水、流走的機制。現時青光眼病人所使用的多為0.01%的比馬前列腺素，拉開下眼皮，每次滴一滴進眼睛裏，一日一次，並多於晚上滴用。

比馬前列腺素 含4大副作用

葉佩珮醫生強調，即使是0.01%的比馬前列腺素，本身也有4大副作用，包括眼白充血、增長眼睫毛、虹膜變黑及加深黑眼圈，「我們皮膚其實是有黑色素的，這些藥物其實會增加黑色素的形成及沉澱，所以就會令黑眼圈的情況出現。」她指約4%病人有機會出現黑眼圈或眼睫毛增長的情況，但這些副作用在停藥後將慢慢改善，惟虹膜變黑就難以逆轉。部份青光眼病人在用藥後亦出現眼痕、眼紅、眼乾等，如對此藥物敏感，或會有敏感性結膜炎，嚴重可導致角膜受損、潰瘍，而較少有的副作用為眼內炎及黃斑水腫，故此藥物須在醫生監察下使用。

要注意的是，如果使用不當，毛髮或會於不正常的位置生長，葉佩珮醫生指如眼睫毛胡亂生長，有機會刺着眼角膜，出現外物感，長期刺着更會令角膜表面受傷，增加眼紅、流眼水的機會，如有細菌感染，亦可能出現角膜潰瘍。如增長睫毛液不慎入眼，更會出現不良反應，葉佩珮醫生表示應立即停用增長睫毛液，再尋求眼科醫生協助，如果只是敏感，醫生或會給予抗敏藥物；如本身已有眼乾，則可能須大量補水，冀能修補角膜，「最擔心是不覺意造成角膜潰瘍或損傷，最後可能要使用抗生素的藥物加以治療。」

使用增長睫毛液前先做敏感測試

如果真的使用增長睫毛液，葉佩珮醫生建議使用前先在耳背或手背進行皮膚測試，以防敏感，而濕疹、嚴重眼乾人士使用時亦須加倍小心。她亦提醒配戴隱形眼鏡的人士，應脫下隱形眼鏡才使用，使用後亦盡量不要短時間內再戴上，否則藥物有機會接觸眼睛，並沉積在隱形眼鏡中。再者，葉佩珮醫生指可在眼底，即下眼皮位置先塗上眼霜，才使用增長睫毛液，避免藥物接觸到皮膚，塗上增長睫毛液後最好閉眼休息。「因為我們在說話、表情、眨眼的時候，其實也有機會把眼皮邊的物質帶進眼睛。」

凡士林橄欖油令睫毛吸水變粗非增長 椰子油反更好

坊間有指在眼睫毛上塗上凡士林、隔夜茶、橄欖油等，都有增長眼睫毛的效果，這是否真的有效？註冊西醫伍文輝醫生表示，在眼皮或眼睫毛上塗上油性東西可令其吸水，看起來更粗壯，但並非真的增長眼睫毛，「它的重點作用其實是防止眼睫毛脫落，以及提供營養給眼睫毛。」

而凡士林則是石油副產品，亦有人對其敏感，乾涸後會凝固成一團團，或會閉塞油脂分泌腺。伍文輝醫生反而推薦使用椰子油，「椰子油的成份，與我們身體中的脂肪較接近，亦沒這麼油膩。」他指椰子油容易讓髮梢、眼睫毛吸收，進入髮梢後鎖水成份更佳。

伍文輝醫生提醒，不管在眼部塗上甚麼物料，也要清洗乾淨，他建議可使用卸妝水或嬰兒洗頭水來清潔，「無論你使用甚麼油，最大問題是會堵塞眼睫毛的油脂分泌，後果可以很嚴重，是會影響眼淚水的成份、造成眼乾等。」如果油類不慎入眼，他指可用人造眼淚水來沖洗眼睛，以策安全。

醫生提醒勿捽眼用睫毛夾 熱敷有助睫毛生長

如果想眼睫毛健康生長，伍文輝醫生提醒大家不要捽眼，因為如睫毛本身較脆弱，捽眼就容易折斷，亦需時間讓睫毛重新生長。另外，如有使用睫毛膏的習慣，伍文輝醫生指應在睡前清潔乾淨，睫毛膏大多有效期約3至6個月，他表示過了有效期後就盡量不要使用，以免因細菌感染而導致眼睛發炎。

平時亦盡量不要使用睫毛夾，「當毛囊在休止期時，強行捲起它，有機會脫落，變成約3個月也未能生長出來。」而飲食不當、營養不足等亦會影響睫毛生長，當中維他命D、蛋白質及脂肪酸等十分重要。「血液循環是最重要的。」伍文輝醫生續指，大家有空時可用熱水熱敷眼睛，每星期停用化妝品如睫毛膏一至兩天，讓眼睛休息，亦可每天梳理眼睫毛數分鐘，這也有助眼睫毛生長。

記者：鍾卓瑜

拍攝：鄭明川、張志孟

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