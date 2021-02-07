《PUI PUI天竺鼠車車》最近爆紅，大家可以在YouTube免費收看，其實現時有不少新舊日本動畫都有日本廠商授權免費觀看的。近年一些YouTube頻道，都不斷新增日本授權的動畫免費睇，例如木棉花、Ani-One、黃Viu等，今次就來介紹一下免費動畫有甚麼好看。

推介免費看動畫頻道

木棉花香港頻道（Muse木棉花-HK） 就是播放《PUI PUI天竺鼠車車》的頻道，有多套與日本同步的新番動畫每周更新，亦有多套完整的全季動畫可以隨時收看。另一YouTube頻道是Ani-One（Ani-One Asia），同樣有多套新舊動畫，新番亦跟日本同步播映。另外，免費看新舊動畫的還有黃Viu，手機App收看是免費的，但會有廣告，想去除廣告和在電視收看則要付$28月費。還有一個YouTube頻道Gundam.info，會有高達動畫限時收看，現時有《Gundam Build》系列、《SD高達三國創傑傳》、《高達W無盡的華爾滋》等。以下推介不同類型的精彩動畫，讓大家免費觀賞。

可愛動物動畫推介

《PUI PUI天竺鼠車車》因可愛造型而爆紅，其實是一套每集3分鐘的stop motion動畫，感覺非常治癒，逢星期二會有新一集。 《水豚君》是每日分半鐘的動畫 ，由繪本漫畫改繪，同樣屬於可愛治癒系，看完令人愛上水豚。《天地創造設計部》透過輕鬆有趣的手法，以科學的角度探討動物的構造，讓大家更了解不同動物的特性，強力推介。其他可動物動畫還有《Bananya香蕉貓》、像童畫繪本的《達洋貓》、還有《大耳查布》等，都是輕鬆的超短動畫，而《大耳查布》更有stop motion電影版。

最強王道必睇動畫

《進擊的巨人》漫畫將於4月9日大結局，而動畫亦播映最後一季《進擊的巨人The Final Season》，現正播映至第七集，預計這一季至少分兩期播映，實屬必睇推介。如果忘了之前劇情，可以收看木棉花的《15分鐘帶你回顧前三季－總集篇》。另外，王道熱血動畫絕對要推介近年爆紅的《鬼滅之刃》，黃Viu免費收看，如果還沒看的話，就要快點追上潮流了。

轉生異世界精選

新番動畫《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～》是今季受好評的話題作，由轉生異世界類的輕小說鼻祖改篇，主角由無業廢中處男轉生至異世界，發誓要認真地生活，自此展開努力又精采的冒險。同季的轉生異世界新番還有《轉生成蜘蛛又怎樣》，《Re:從零開始的異世界生活》和《關於我轉生變成史萊姆這檔事》都在播映第二季，每周更新最新一集，而《為美好的世界獻上祝福》的兩季亦可一次過重溫。

熱血運動推介

今季新番運動動畫很少，可免費看的只有帥哥雲集的《花樣滑冰Stars》，是專為女性而設的運動動畫。舊番則推介《流汗吧！健身少女》，以少女健身為主題，片中會教大家做各種鍛煉身體各部肌肉的運動。另一推介是上季的《攀岩少女》，以少女為主角的攀岩主題動畫，有不少攀岩知識。此外，Viu則有多套運動動畫，例如熱血跑步動畫《強風吹拂》和少女沙灘排球《遙的接球》，當然還有經典的《男兒當入樽》，更有日語和粵語版本可選。

機械人是男人的浪漫

70至90後應該特別鍾情機械人動畫，奈何近年新作買少見少，今季難得有一套新的機械人動畫《Back Arrow》，其編劇是《天元突破》的中島一基，故事講述人類生活的世界被巨壁環繞，某天失憶的主角從天而降，他只記得自己來自壁外，更擁有強勁的機械人，因此掀起壁內多個國家的紛爭，個人對這動畫是有頗高期待的。另外，如果大家想再睇《天元突破》，也可以在黃Viu重溫，鑽頭就是男人的浪漫，可以再次重拾那份熱血。另外，黃Viu還有一套機械人動畫推介，《SSSS.GRIDMAN》有合體機械人也有美女，絕對賞心悅目，看得興奮。

溫馨的輕鬆小品

《搖曳露營》講述幾個高中少女愛上露營，並且成立學部，一同享受露營的樂趣，動畫除了會介紹一些日本著名露營勝地外，亦有不少露營裝備和小知識融入其中，長知識又感覺治癒，強烈推介。如果想笑一笑，可看爆笑又感人的《輝夜姬想讓人告白～天才們的戀愛頭腦戰～》；若想看可愛女孩的有趣生活日常，推介《請問您今天要來點兔子嗎？》；講述3位女高中生立志要製作動畫的《別對映像研出手》也極力推介；還有《ReLIFE重返17歲》，既勵志也有學生純真的愛情， 重拾當年學生情懷。

懸疑查案與長篇推介

愛看查案懸疑查案類的話，推介這3套：《憂國的莫里亞蒂》、《富豪刑事Balance:UNLIMITED》和《京都寺町三田商店街的福爾摩斯》，各有不同的查案方法，有沉重、有誇張、有輕鬆日常。最後若嫌不夠喉想看較長篇的話，有《魔法禁書目錄》第一季至第三季，還有相關的《科學超電磁砲》第一季至第二季，可在木棉花頻道一次過收看；而《在地下城尋求邂逅是否搞錯了甚麼》第一季至第三季和外傳《劍姬神聖譚》，亦可在黃Viu和木棉花收看，應該可以讓大家一次看過夠。

一口氣介紹了那麼多動畫，未必全部合大家口味，大家可自行上這幾個頻道發掘一下，看看有甚麼適合自己。

記者：馬子聰

攝影：伍永健

編輯：鄒仲安

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