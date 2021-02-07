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香港人肉叉燒包｜二奶油炸分屍 大婆殘肢不齊惹食人恐慌 大律師拆解只判誤殺囚六年原因

1小時前

愛情總是美好的，但可能只限於相戀時。有些人失戀後會借酒消愁，有些人失戀後會求神問卜，但最令人心寒的必定是恐怖情人，他們有可能會自殘，他們有可能騷擾你，更加有可能摧毀你及你身邊的一切。

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《果籽》邀請了YouTube Channel「解密工作室」的探員X出任嘉賓主持，推出《奇案解密》Talk Show節目，每一集會邀請不同的專家嘉賓，以不同角度講述及分析每一宗奇案，第一集有「烏頭屬保險⾦殺人事件」，上一集我們探討美國真實版《殺人犯》。第三集，我們會討論一單關於恐怖情人的案件——大埔寶湖花園燒屍案，案中兇手利用她在燒味店的專業知識，對受害人燒屍及分屍，而她這樣做的原因，就是因為一個「情」字。 今集我們請來大律師潘展平，一起探討一下兇殺案中不同的法律問題，包括謀殺及誤殺的分別，為甚麼案中兇手殺人後如此兇殘處理屍體才被判誤殺，只被判6年？而這一集更加會承接上一集的討論：罪犯是否天生？因為這單案的兇手的親女兒原來也曾經殺過人。

策劃：劉芷晞

撰稿：解密工作室 探員X

嘉賓：潘展平大律師

攝影：陳濤、尹彥翹

導演：倫星揚

監製：王秋婷

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