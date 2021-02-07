農曆新年將至，人人忙着辦年貨，市面上開始出售各式各樣的糕點。蘿蔔糕算是當中最特別一種，一年四季可以在粥店或茶樓等地方吃到；11月至4月為白蘿蔔的當造期，所以新春食蘿蔔糕，絕對稱得上不時不食。蘿蔔糕價格由幾十元至數百元一底都有，記者挑選了兩款蘿蔔糕試食，兩者價錢相差4倍，口感和質素會有甚麼分別？

以柴火蒸年糕是清水灣布袋澳居民百年的傳統，「布袋澳六嬸」是由數位居民組成的品牌，以年糕起家，十多年前開始賣蘿蔔糕。他們出品的年糕和蘿蔔糕，仍舊是在布袋澳用柴火蒸出來。蒸糕時需要由村民睇火，雖然比較麻煩，但勝在蘿蔔糕受熱平均，成品亦保留了柴火香味。

布袋澳六嬸蘿蔔糕用料，如臘腸和蝦米均購自上環海味舖，另加入葱花。蘿蔔漿的粘米是以人手用石磨磨製而成，沒有使用防腐劑，放入雪櫃八至十天內要食用。過年期間，要製作約1,000底。要一嚐布袋澳六嬸的傳統糕品，往年需要親身前往布袋澳，今年在市區12個銷售點便買得到他們的出品，當中還包括紅豆糕、芋頭糕、馬蹄糕等過年糕點。

獨有柴火味 平民價格之選

布袋澳六嬸蘿蔔糕以膠盒盛糕，包裝務實，勝在夠環保。表面平均佈滿粒粒蝦米和臘腸，蘿蔔糕帶有蝦米香。配料方面，記者非常欣賞蘿蔔糕加了葱花，雖然葱花令賣相帶點暗綠色，但卻令它更香口。記者吃蘿蔔糕時最怕臘味太硬，但此款臘腸和蝦米口感和鹹度剛剛好，份量比例適中。蘿蔔糕的鹹味主要來自蘿蔔漿，吃完一件後已感到非常口渴。值得一提的是，蘿蔔糕有一陣淡淡的甘香，這大概就是柴火的獨有氣味吧。

另外找來三位同事擔任試食員，他們認為布袋澳六嬸蘿蔔糕沒有太大驚喜，其中兩位亦吃不出柴火味道。蘿蔔糕質感結實，煎後夾起不容易鬆散，但三位試食員同樣覺得蘿蔔絲欠奉，蘿蔔味不夠香，不過$145定價合理，質素亦不過不失，值得回購。

結論：布袋澳六嬸蘿蔔糕的蘿蔔絲較多，但份量不足以令蘿蔔糕散發蘿蔔香味，但勝在價格平民，普通家庭可以買一底應節。

$145一底/約1,000g

布袋澳六嬸蘿蔔糕

清水灣布袋澳村6號地下

facebook：海鮮島漁港 - 布袋澳六嬸年糕

香格里拉酒店的米芝蓮一星中菜廳「夏宮」，每年都會推出多款賀年食品，今年的八喜元貝蘿蔔糕由入行30多年的主廚梁汝景師傅親自設計。配料中西合璧，包括日本宗谷元貝，雲南羊肚菌，88個月風乾西班牙黑毛豬火腿和瑞士艾文頓芝士。

芝士蘿蔔糕在市面上相當罕見，還未拆包裝，就已經清楚看見蘿蔔糕上的芝士粒；加上法國菜常用的羊肚菌，令蘿蔔糕帶上獨特的甘香味。由於沒有防腐劑，用了真空包裝，放雪櫃可保存七天。這款蘿蔔糕在香格里拉酒店的官網一早售罄，現在門市每日限量發售。

配料喧賓奪主 新穎值得一試

八喜元貝蘿蔔糕包裝華麗，新年用來送禮相信絕不失禮。賣相方面，蘿蔔糕表面平均分佈了多款配料，顏色不一，相當吸引，但芝士遇熱溶化，令蘿蔔糕表面塌下，同時非常黐底，比較難煎。記者試食蘿蔔糕後，意外發現蘿蔔糕配芝士，味道尚算合襯。八喜元貝蘿蔔糕以瑞士艾文頓芝士入饌，芝士香味十足，但味道未有蓋過其他食材；88個月風乾西班牙火腿切成立方體，形狀如同臘肉，口感有嚼勁，而雲南羊肚菌比起傳統冬菇甘香味較顯著。 但記者認為最大不足之處，是質感比較鬆散，蘿蔔絲切得幼細，份量不多，令糕底沒有口感，蘿蔔味欠奉。整體而言，稍為被配料喧賓奪主。

三位同事試食後各有意見，有人認為加入芝士多餘，配搭古怪，甚至無法接受，亦有喜愛芝士者非常欣賞，驚嘆芝士蘿蔔糕配搭可取。風乾黑毛豬火腿口感似傳統臘肉，試食員認為鹹度適中，有人則比較喜歡傳統，蘿蔔糕配上臘肉，臘腸，冬菇等中式食材。其中二人認為蘿蔔糕口感太軟，難以找到蘿蔔絲，「蘿蔔才是蘿蔔糕的主角。」三人同時因為$528一底蘿蔔糕定價過高，覺得難以入手。

結論：八喜元貝蘿蔔糕夾雜多種西洋食材，味道濃郁，非常新穎特別，但相信未必每位長輩都能接受如此中西合璧的味道。定價$528一底，如有能力者，不妨一試。

$528一底/900g

香格里拉酒店八喜元貝蘿蔔糕

香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店5樓中菜廳夏宮

記者：黃曉楓

攝影：伍慶泉

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