今年1月31日，BNO簽證正式接受申請，2月23日更可用App申請。到埗後順利找到工作的朋友，就要留意是否要在明年1月31日前報稅，以免被罰款。英國報稅問題的確不簡單的，作為英國打工仔，筆者每月出糧前，英國稅局都會透過PAYE系統（Pay As You Earn）自動扣除入息稅（Income Tax）及作為國家養老金 （State Pension）用途的國家保險（National Insurance Contribution），所以就不用自行報稅。除這兩項必要的支出外，原來還有類似香港強積金的退休金計劃（Workplace Pension Scheme），僱主及僱員都要供款，但僱員亦可選擇參加與否。

究竟英國打工仔每月扣除稅項及退休保障後還剩多少可「袋袋平安」？哪些英國稅務公民（Tax Resident）必須自行報稅？ 到埗後多久才要向英國稅務局（Her Majesty’s Revenue and Customs，簡稱HMRC）報稅和交稅呢？在當地未搵到工又是否不用報稅？ BNO簽證持有人可否享有任何免稅額？一連串英國稅務的問號，筆者也一頭霧水，於是找來英國執業會計師Joe Lee問問。

甚麼是稅務公民？BNO簽證持有人移居英國後多久必須報稅？

稅務公民的定義，取決於有關人士在該課稅年度於英國居住的日數以及跟英國的聯繫（connection）。最簡單的分水嶺，就是在英國居住日數有否超過183天。英國的稅務年度為每年的4月6日至翌年的4月5日，舉例說，如果你在2021年4月6日抵達英國，並於2022年4月5日前在英國居住超過183天，你在這個課稅年度就是稅務公民。

在英國的居住日數少於183天，是否不用報稅？

在部份情況下，即使你在英國的居住日數少於183天也有機會要報稅。當中涉及很多複雜的細節，英國政府在2013年就特別為法定居民身份之定義，推出了一個指引以供參考（bit.ly/2YSJOWb），其中關鍵因素包括有關人士在之前3個課稅年度是否擁有英國稅務公民身份，以及該課稅年度跟英國有多少聯繫。而所謂「跟英國的聯繫」，包括家庭成員（包括配偶或18歲以下子女）是否在英國居住、英國是否唯一的居住地、在當地擁有或租住物業超過一定日數、是否在英國工作超過某指定日數及時數等等。

哪些英國打工仔不用自行報稅？哪些要自行報稅？

英國稅局透過PAYE系統（Pay As You Earn）向國民徵收入息稅（Income Tax）及國家保險（National Insurance Contribution），僱主每月會先從僱員的薪金中扣除了這兩項稅款，然後才把除稅後的薪金發放給僱員。因此如果僱員並沒有其他收入，而其年薪又少於10萬英鎊，就不用再自行報稅。此外，僱主每年均會向員工發出一份P60表格，清楚列明在有關稅年僱員的繳稅紀錄，這份P60對大家日後申請按揭十分有用，要好好保存。

至於年薪超過10萬英鎊的打工皇帝、自僱人士或擁有其他收入，例如：公司董事的股息收入、租金收入、買賣獲利的收益等等，你就必須自行在10月30日或1月31日前以書面或電子形式向英國稅局填交報稅表（Self Assessment Tax Return），如果首次自行報稅的朋友，便須於10月5日前向英國稅務局登記Self Assessment。

想知道自己在英國每月的薪金有多少可以「剩袋」？可以用以下計算工具：

www.gov.uk/estimate-income-tax

www.moneysavingexpert.com/tax-calculator

在英國有多少收入就要報稅？

無論受僱或自僱人士都有履行稅務公民的責任，如果僱員周薪高於120英鎊，僱主就必須為僱員登記PAYE系統報稅；自僱人士年薪超過1,000英鎊亦必須自行填交報稅表。至於擁有其他收入人士，要視乎收入多少決定而向稅局申報，例如租金年收益超過2,500英鎊就必須填交報稅表，介乎1,000至2,500英鎊的則可自行知會當局。

BNO簽證持有人在英國有沒有免稅額？

英國稅局提供不同的稅務編號（Tax Code）以表示納稅人可享有的免稅額，Tax Code由數字及英文字母組成，而英國大部份人的Tax Code都是1250L，表示可享有12,500英鎊的基本個人免稅額。如果年薪超過12,500英鎊，就是繳交20%至45%的入息稅，收入越高稅率亦越高。

已婚人士有機會可享有Marriage Allowance，可轉讓最多1,250英鎊免稅額到較高收入的配偶身上，但先決條件是其中一位收入低於12,500英鎊。要注意，由於Child Tax Credit（子女稅務優惠）是屬於Public Funds的一項，所以BNO簽證持有人是不可申領的。

英國打工仔除了入息稅外，每月薪金還要扣減那些款項？

除了入息稅外，英國受僱或自僱人士每月還要繳付國家保險（National Insurance），除了用作支援政府提供不同福利外，就是要為大家提供國家養老金（State Pension）。周薪超過183英鎊的僱員，僱主會在每月出糧前透過PAYE系統扣減國家保險，至於每年獲利6,475英鎊或以上自僱人士也須繳付相關款項。

如何有資格申領養老金？

如果大家在法定退休年齡前有35年合資格的供款紀錄，在退休時就可領取全數金額的國家養老金，2020年至2021年的金額為每周175.20英鎊。即使供款不足35年，但有至少10年供款的紀錄，也有資格在退休時申領養老金。

若擔心自己在退休前未能符合10年供款的最低要求，可考慮透過自願性供款（voluntary contributions）填補不足的年期，詳情可向Future Pension Centre查詢。

英國打工仔要不要供強制性退休金？

另外，僱員有一項退休金計劃（Workplace Pension Scheme）要參加，類似香港的強積金。現時，若果僱員符合年滿22歲，年薪10,000英鎊以上，僱主就必須為該僱員提供退休金計劃及供款：僱員5％、僱主3%合共8％。市場上有不同的退休金管理公司可供選擇，而不少中小企均會選用由政府設立、收費較平的退休金計劃National Employment Saving Trust（Nest）。不過，員工有權選擇在退休金計劃生效一個月內退出（opt out），這樣僱主和僱員每月都可以慳番一筆，但退休後的生活保障就要靠自己了。

看到這裏，大家會否覺得有點複雜？在此必須再強調，英國稅制真的比較複雜，若有任何疑慮，絕對建議大家尋求專業的稅務顧問意見，以免蒙上逃稅漏稅的風險。

撰文、攝影：Sabrina@香港人在英國新生活

Facebook及MeWe專頁「香港人在英國新生活」版主，到英國做開荒牛，成立公關公司DDUK。與丈夫帶住一子一女，由零開始，一家四口，冇人冇物移居英國，展開新生活。

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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