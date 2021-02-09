特約報道｜隨着疫苗陸續上市，疫情至今漸露曙光，不過距離完全不須使用口罩似乎仍有段時間。如果有留意開消毒衞生用品，必定熟識光觸媒這個技術，光觸媒塗層吸收光能後，能夠消滅各種污染物如細菌病毒，甚至有淨化空氣的效能。本港初創公司Raze Technology就將這技術引入口罩，成為新一代光觸媒抗菌口罩。如果你返工放工要逼地鐵，或者經常要出入高危地方就要特別留意。

光觸媒自潔技術

光觸媒是一種利用光產生羥基（OH）的材料，能將大氣中的病原體轉化為二氧化碳和水。簡單來說，當遇上光照，光觸媒分子便會釋放出電子，把細菌病毒統統消滅。諾貝爾得獎者Paul Crutzen甚至稱光觸媒為「空氣的清潔劑」。本地品牌Raze Technology經過十年苦心科研，終於創立出獨特光觸媒配方，在紫外光或太陽光照射下可以殺菌及分解甲醛。最近還破天荒將抗菌口罩融入光觸媒自潔技術，為口罩帶來雙重防護效果。

新型光觸媒抗菌層

Raze光觸媒抗菌口罩採用4層立體防護結構，配搭2層新型光觸媒抗菌層。新型光觸媒具備雙重殺菌機制，以接觸式及催化式全天候持續殺滅口罩內的細菌病毒，殺菌率高達99%，比坊間純粹過濾的口罩更為全面周到。

此外，Raze亦特意把口罩透氣度大幅提升，其3D剪裁設計舒適、透氣而牢固，有效避免造成皮膚敏感或影響妝容，毋須擔心造成「口罩肌」，即使佩戴一整天也絕無問題。

抗菌噴霧一度斷巿

除了光觸媒口罩，Raze上年推出的Raze Original全效型光觸媒噴霧早前更一度斷巿，有別於一般酒精消毒噴霧，Raze以活性氧消除五大衞生根源問題，包括細菌、病毒、異味、霉菌及揮發性有機化合物，適用於任何表面，能長效潔淨空氣，不含任何剌激、有害物，是安全而有力的消毒方法。

最後，抗疫要講求全方位，Raze同時亦有推出免沖洗消毒抗菌泡沫及消毒濕紙巾等用品，兩者的特點是不含酒精，不會刺激雙手，出街預備好這孖寶，自然可更加安心。

了解更多：Nanoraze.com

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