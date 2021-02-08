英國小學最特別之情形是全國有很多小型校舍，普遍一個級別只可接收30人、中型的為60-90人和大型的120人不等；全校只有約360人至720人。我建議家長留意擁有大型校舍的小學，因為它們未來增加學額機會比較大。

中學校舍比小學校舍較大，一般一個級別可以容立90人至324人，最大校舍容納超過千名學生。以伯明翰市作例子，官立學校當中小學有270多所，但中學只有70多所。

今次主要分享如何準備插班情況，其實很多家長曾經經歷小一派位「叩門」遊戲；我個人遇上2次寶貴的經驗。英國小學「插班」遊戲大同小異，私立學校比較有彈性和校方願意回覆香港家長；家長們很少遇到不回覆情況。

首先，BNO Visa對英國官立學校是一件全新的事情；剛剛英國政府公佈之後，很多學校校長和管理層不知道如何處理。另外，英國各市政府官方學校一般都是根據市政府學校分配機制。

所以我個人建議家長必須準備一些文件方便官立小學校方了解你們的情況，我又以雷丁作為例子，因為我剛剛替一個家庭跟進個案。由於父母雙方都是從事資訊科技行業，我提議他們準備一封信解釋他們希望透過BNO Visa申請全家移民英國；跟着詳細說明他們為甚麼選擇雷丁作為他們在英國定居之所，為甚麼不是倫敦、伯明翰。這封信是要給予心儀的小學和市政府代表；因為家長和同學必須到市政府登記在哪裏居住和申請學校。市政府代表會面見申請人和核對文件。

家長可能會問為甚麼要寫信和提交學生履歷給心儀小學？英國人很注重誠意和證據，如果你們説申請BNO Visa定居英國，最低限度要給予他們BNO Visa申請編號和申請登記紀錄。他們最終要看見整個家庭到步才會相信你們真是決定定居該城市。

至於應何時寄出資料給心儀的小學，我會建讀盡量預早。這可令校方相信你們會於九月開學之前到逹他們的城市，校方才考慮幫助你們的子女設立暫時檔案。家長所交的資料愈詳盡，校方愈能感受到你們的誠意。如果一個簡單電郵問校方有沒有學位，他們一般會很禮貌地回答暫時沒有。熱門名校區一定收了成千上萬的查詢電郵，當中還包括英國當地的學生。因此，家長是要做到如何令他們很難拒絕你們或留下深刻印象。

如果進取一點，還可以定期報告BNO Visa 的申請進度和更新學生履歷，同學也可以拍片解釋為甚麼想入讀心儀的小學。因為最後家長到市政府申請子女學位的時候，市政府代表才正式向學校查詢學位情況，如果校方有你們的子女紀錄是比較高機會給予學位。

家長永遠不知道多少人一同申請同一間學校。校方決定接受所選同學，之後會通知市政府代表，然後再由巿政府通知家長。如果家長報名的小學全部沒有學位，市政府代表也會提供其他學校給予家長選擇。不過，家長們未必滿意市政府安排的學校，我也建議家長必須報名同區私立學校作為後備之用。如果分派不到心儀官立小學，亦可於下一個學年再接再勵。

潘樂鳴博士

殷傑顧問公司首席顧問、「移民升學Zone」版主

喜歡同朋友、家長、學生們分享海外移民、海外升學、海外交流和事業規劃的重要考慮和注意事項。

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