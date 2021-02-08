正所謂「年廿八、洗邋遢」，《動物蘋台》就跟早前於《全民造星3》中擔任導師的彭秀慧（Kearen）來到流浪犬收容所「Kelly Animals Shelter」為狗場大清洗及幫狗狗洗澡。原來，彭秀慧飼養的其中一隻狗狗亦是在這處領養，「我本身養了一隻黑色狗，所以我很希望再養一隻全黑色的狗，我發現這裏有隻黑色幼犬就來找牠，怎料讓我遇見芳芳。當時牠這麼大隻，Kelly說其實很難有人會領養牠，我就有點不忿氣，沒人要、我要！」

彭秀慧從小與狗結緣

「我小時候自有意識開始家中已經有狗，所以基本上我是跟狗一起長大。」彭秀慧是個愛狗之人，除了兩歲的黑唐狗芳芳，家中另外兩隻狗都是收養或街上救回來的：14歲金毛尋回犬Disa從街上救回來；10歲唐狗玻兒是從獅子山上救回來。「我當然一定不會離棄我現在這三隻狗！除了因為我喜歡狗，第二是我覺得我有能力去養狗。單是在香港也有很多狗，你看這裏這麼多狗，牠們多需要一個家、多值得擁有一個很疼惜牠的主人。我跟自己說我家的限額是三隻，無論怎樣都維持着飼養三隻，即是盡我所能、出一分力去給牠們一個家。」

喜歡大狗的實在 更因自覺有能力而養大狗

彭秀慧小時候家中飼養的都是小型犬，然而她卻更喜歡大型犬，喜歡牠們的穩重及抱牠們時的那種實在感。「還有是因為我覺得也是一個責任，我覺得我家中可以負擔養大狗。可能有些人其實很想養但不能養一隻大狗，他們逼着養小狗，而我能養，我就去養。我家附近很多地方讓牠們走動，讓牠們活動。這裏有很多體形都不算小的狗，其實牠們都在找一個有能力可以養牠們的人。」

記者：蘇敏婷

攝影：潘志恆、曹偉樂

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