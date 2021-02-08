我相信很多人也有經歷過某程度的牙痛，而最常見的，或者應該說最自然的牙痛，就是當你的智慧齒（wisdom tooth）開始長出來的時候。一般成年人在大約在13至14歲的時候，智慧齒便開始會在顎骨裏形成。

智慧齒有助其他牙齒排列整齊 特別有「智慧」

統計數字指出，智慧齒長出來的年齡大約為17至21歲，當然很多不同的原因會影響智慧齒長出來的時間。可悲的現實就是，大部份長出來的智慧齒也是角度不正，橫生或阻生。有時候有病人會問，究竟智慧齒有甚麼作用？它帶給人類的問題，好像總是比好處多。也有人笑說，智慧齒是為牙醫而生的，因為它給牙醫帶來不少的收入。

智慧齒的正確學名為第三大臼齒（third molar )，上下顎左右總共有4顆，其中一項研究指出，大約有35%的人天生會有一顆或多顆智慧齒的缺失。很多人會因長出4顆智慧齒而感到自豪，亦有更多人會因為天生缺失智慧齒感到高興。我們時常會想，既然智慧齒對咬合的功能沒有太大幫助，究竟智慧齒為甚麼要長出來？但其實另外一個更多人會問問題就是：為甚麼會有「智慧齒」這個名稱？

「智慧齒」這個名稱的來歷，其實我們也不太清楚。有傳聞指出，智慧齒因為大約在青春期的時間形成，就是人類開始思想成熟，也就是可能比較有智慧的時候，故稱為「智慧齒」。其實也有另外一個傳說，因為智慧齒在其他牙齒長出及排列好後才長出來，而很多時候，這顆牙齒是向前傾斜長出，所以會協助其他牙齒排列整齊，避免牙齒向後移動而造成前面牙齒排列的空隙。這等動作，犧牲了的自我，而維持了前牙排列的整合性，所以有些人覺得這顆牙齒特別有「智慧」，故稱為「智慧齒」。當然這些只是傳聞，但作為茶餘飯後的話題也頗有趣。

無論是甚麼原因，大家也懂得智慧齒是哪一顆牙齒的專有名稱，雖然許多人也不喜歡它帶來的不便，但是我們也要關注它的生長及健康，如發現自己的智慧齒長了出來，應該要找牙醫檢查一下。

撰文：劉思樂醫生（香港口腔頜面外科學會卸任會長）

編輯：鄒仲安

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