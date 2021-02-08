早前美國發現部份嬰兒食品內含包括水銀的重金屬，並達危險等級。事實上，除了在食品中不時會檢驗出水銀超標，其實在化妝品中也會出現水銀成份，早前內地搗破了一個偽劣化妝品集團，發現其生產的「網紅面霜」中水銀含量超標逾7,000倍。有指水銀有美白功效，但皮膚科醫生指長期接觸會影響腎臟及神經系統。

水銀超標會損害神經系統及腎臟

根據內媒報道，有市民稱使用該類「網紅面霜」後出現紅腫、脫皮等不良反應，檢測後證實汞（水銀）超標逾7,000倍。而在香港亦有類似個案，25歲女網購轉售的美白潤膚霜，並早晚都有塗抹，持續約半年後全身水腫，需兩度入院治療；她的尿液及血液樣本被發現水銀含量高於參考水平，衞生防護中心發現日霜及晚霜的水銀含量超出可接受水平高達8,411倍及15,597倍。

中心指長期使用水銀超標的潤膚霜可引起皮膚炎、色素沉積甚至誘發皮膚癌，還可導致肝腎損害，嚴重危害消費者健康。水銀的學名為汞，皮膚科專科醫生陳湧指水銀是一種有毒的重金屬，長期接觸過量水銀，會損害神經系統及腎臟，症狀包括手震、焦躁、失眠、記憶力衰退、注意力難以集中、聽力和視力下降、味覺出現變化等，甚至可能伴隨患者一生，嚴重甚至可引致腎衰竭。

水銀可美白但有危險 建議用曲酸果酸成份較安全

水銀能殺死黑色素細胞，短時間能讓皮膚達到美白的效果。世界衞生組織發佈的「皮膚美白產品中的汞」報告中指出，水銀是皮膚美白霜和香皂中的常見成份，汞鹽會抑制黑色素的形成，從而淡化膚色；有機汞化合物，例如含有乙基汞的硫柳汞和苯基汞鹽，可在睫毛膏等眼部化妝品以及眼部清潔產品中用作化妝品防腐劑

一般而言護膚品中的水銀含量，可接受水平為每份不多於八萬分一。然而為了增加美白效果，許多化妝品中的汞含量均高於限量，具有危險性，可能導致出疹、皮膚變色、留下疤痕。亦可能導致皮膚對細菌和真菌感染的抵抗力下降，甚至產生焦慮、抑鬱、精神病和周邊神經病變。建議使用其他同樣有美白的效果但安全的成份，如維他命C、維他命D3、曲酸、果酸等。

生產環境衞生惡劣 孕婦用後可影響胎兒發育

「網紅面霜」的包裝上標註「孕婦可用」，汞中毒對準備懷孕及孕期、哺乳期的婦女危害更大，如果孕婦使用這些水銀超標的面霜，汞會通過胎盤屏障影響胎兒成長，使其神經系統發育會滯後。有研究發現初生嬰兒血液中的水銀含量偏高，並認為孕婦的吃魚量與嬰兒體內的水銀含量直接成正比。

當局更發現該批化妝品是在廢棄公廁內灌裝的，現場佈滿污垢蠅蟲，散發陣陣惡臭。陳湧醫生提醒，如果生產化妝品的環境衞生欠佳，可能令化妝品內有細菌、蟲，使用在皮膚上容易發炎，細菌亦可能會分解了產品中的其他成份而變成毒素，刺激皮膚或致敏感。

皮膚保濕在秋冬季尤其重要，除了保濕功效、是否適合自己膚質外，面霜的成份都要注意。買護膚品並不是越貴就越好，最緊要是不應購買使用成份或來源不明的護膚品。

撰文：鄭詩詠

編輯：鄒仲安

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