新年到又是大掃除的時間，要執拾的地方當然少不了工作、打機都會對住的電腦枱，這次執電腦枱專題，除了教大家用Windows桌面插件令desktop更簡潔，更會教大家執枱整理線材，軟硬體都執到耳目一新，迎接農曆新年。

Windows桌面用久了覺得單調？免費桌面美化工具Rainmeter應該幫到你。Rainmeter是一個開放原始碼軟件，功能齊存之外，用家可以自己創造各種插件，但不懂程式也用得，網絡上能找到很多免費下載的資源。

先到Rainmeter的官方網站下載最新版本，安裝完成後你會見到桌面上有幾個醜陋的預設工具，不用緊張，也可以用來學習操作這些叫作Rainmeter skin的小插件。左鍵按着插件可以拖曳改動插件位置，右鍵點擊插件開啟操作面板，下方「離開」就能關閉插件。

網站「DeviantArt」可找到很多Rainmeter的資源，下載回來的Rainmeter skin多數是「.rmskin」格式，基本上左鍵點擊兩下就可以使用。也可以右擊skin再點選「管理面板」作更多細節設定。這次教學主要會用到Encoded和Sonder，在DeviantArt搜尋「Rainmeter Encoded」和「Rainmeter Sonder」就能下載到。

無論是Encoded或Sonder，打開.rmskin檔案時都會爆出多個skin插件，你可以將不需要的關閉，例如我是用了Encode的Time、Date和Sonder的Weather及System。也可以按右鍵按管理面板做更多操作，例如Encode的Time、Date都有分黑、白等不同顏色，可以試試點擊不同的.ini檔案掌握不同的效果。

Windows扮Mac 添Dock工作列

嫌傳統的Windows圖示太悶，也可以用另一軟件RocketDock，為Windows加入像Mac機的Dock工作列。先在RocketDock下載程式。打開後操作和Mac一樣，可以把任何程式或檔案夾拉入Dock之中，直接當捷徑使用。

發覺位置和外觀都不妥當，不要緊，右鍵Rocket Dock可以按「程式設定」慢慢調節。「位置設定」可以將Dock放在上下左右任何一方，也能用座標調整位置。「圖示設定」可以改變圖示的大小。「風格設定」選擇主題，推薦使用簡約的blank。如果有心研究的話可以在「DeviantArt」找尋「RocketDock icon」更改圖示。

有了漂亮的Skin和Dock，當然不想傳統的icon遮擋着，大家可以在桌面空白的地方右擊，在「檢視」中取消「顯示桌面圖示」就大功告成了。

枱底走線 乾淨利落

執枱除了保持枱面整潔，枱後、枱底的線材管理也是一大學問。這次用到的工具孖寶：電線槽及電線固定配件都可在大型傢俬店買到。電線槽用螺絲和支架鑲在枱底，可以將電線和拖板放在電線槽中。一盒電線整理工具入面有不同的工具，有索帶、釘子或是魔術貼的電線固定器。

首個固定點 勿用魔術貼

整理線材時可以先考慮拖板和電腦主機的位置，決定好它們的位置可以更易整理電線擺位。這次記者希望將電線移離地面，所以決定先安裝電線槽，再將拖板放進枱下。接下來的工作就是將滑鼠、鍵盤、顯示器的電線和影像輸出線固定和整理好。這次用到的電線整理工具有不同的配件，第一個固定位通常最常拉扯和受力，最好不要用魔術貼款，用釘款較穩陣。在桌面邊緣固定好電線，之後就可以用索帶工具綁好電線，再用魔術貼沿桌面固定好。

枱底也是一個很好的走線空間，可以將充電器放在枱底的電線槽，再用魔術貼電線扣將充電線固定在枱底和枱邊，做出一個美觀又不會被電線阻着桌面的充電站。

記者：司徒港燊

攝影：蕭志南

編輯：鄒仲安

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