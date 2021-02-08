武漢肺炎疫情肆虐全球，許多動物園因遊客人流大跌而陷入財政困難，韓國有動物園同樣因為疫情而導致財務危機，沒有辦法再支撐動物園的開支。園內動物不但缺水缺糧無人看管，甚至有動物被吊死。

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近日有韓國動保團體Beagle Rescue Network（BRN）爆出有動物園虐待動物一事，指在韓國大邱市的一間動物園，因為疫情出現財政困難，動物不但沒有糧食，甚至沒有工作人員照料牠們，等於讓動物們等死。

動物園內的二十多隻動物，包括猴子、駱駝、浣熊、羊、山羊等除了缺水缺糧外，生活環境亦非常惡劣，園內充滿排泄物。園方不單只沒有負責任地照顧好動物，為了減少動物數量，更直接將一隻山羊吊死。

附近有居民自去年得悉動物園的經濟狀況後，一直自費餵食動物，但動物園位於半山，民眾需要在山下抬食水、乾糧上山餵食。雖然民眾不時向當地政府反映動物園的問題，但一直沒有得到回應，無計可施下才透過動保團體BRN揭發事件。事件鬧得沸沸揚揚後，大邱政府隨即展開調查，不過卻指動物園沒有重大過失。

資料來源：Beagle Rescue Network

撰文：黃雅純

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