曾幾何時宮崎駿堅持手繪動畫，甚至揚言電腦動畫沒有靈魂。可惜電腦動畫是大勢所趨，吉卜力終於要向現實低頭，宮崎老嗲只能仰天長嘆「時不與我也」。宮崎吾朗執導的《安雅與魔女》，是吉卜力第一套全電腦3DCG動畫電影，去年底在NHK電視台播放，2月5日登陸HBO Max串流平台。很奇怪香港完全沒有計劃上映，無聲無色毫無宣傳，宮崎駿不是在香港擁躉眾多，有一定的票房保證嗎？

改篇《哈爾的移動城堡》作者小說

故事改篇自《哈爾的移動城堡》作者Diana Wynne Jones的同名兒童小說，講述自小在孤兒院長大的安雅，有天忽然被女巫與惡魔領養。女巫帶了安雅回家，把她非法禁錮當童工，每天不停勞役她做阿四，在魔法工作室執頭執尾。安雅很有魔法的天份，在女巫家中與一隻會說話的黑貓當朋友，偷偷地自學魔法整蠱女巫報仇，很攻心計地贏取惡魔先生的歡心，誓要從女傭升級做小公主。

CG落後

作為吉卜力全CG打頭炮的作品，《安雅與魔女》的CG表現，不知是經驗不足，還是經費不足，只能用慘不忍睹來形容。角色模型動作生硬死板，電腦繪圖光線技術嚴重落後，粒子反光久奉，物理計算有明顯落差，背景單調乏味沒有AI輔助生成。鏡頭取景的角度很2D很平面，並未熟習3D立體攝影的表達方法，看起來有點不協調感。這年頭的觀眾早已被Pixar的畫面寵壞，吉卜力的電腦繪畫技術至少落後Pixar十年。

主題曲洗腦

電影的故事大至上忠於原著，安雅與黑貓一起反轉女巫家很有趣，畢竟原著是獲獎無數的童書作者，小朋友自然睇得開心大笑。不過可悶親陪太子看戲的家長，不似Pixar電影般有表裏兩層意思。宮崎吾朗改篇電影寫劇本時，加插一段安雅媽媽的新劇情，安排她和女巫與惡魔三人年輕時一起夾band，還與惡魔先生有點暖昧關係。這一改動毀譽參半，戲中媽媽主唱的主題曲《Don’t Disturb Me》，由印尼女歌星Sherina Munaf主唱，非常悅耳好聽，是洗腦神曲。在我寫這篇影評時，就是不停loop這首歌。

加插媽媽角色破壞原著

可是安排三人是舊相識完全破壞故事的人物關係，女巫懼怕惡魔發怒的理由變得很牽強，他們不是老朋友嗎？開場時媽媽被十二個女巫追殺，不得已才把安雅寄養在孤兒院。結尾時媽媽再次出場，安雅開門媽媽講「聖誕快樂」，電影就忽然完場，好像看到一半就斷線了，我還在期待媽媽大戰十二女巫啊。

尾片手繪插圖比電影好看

尾片曲同樣好聽，還有手繪插圖，日後談講述安雅、女巫和惡魔先生，一家三口樂也融融的日常生活。我甚至覺得片尾比電影本身更好看，如果電影用片尾的手繪風格重製，大慨電影的評價可會升價十倍。對了，媽媽在片尾不見蹤影，因為在原著故事中，媽媽從來都不存在。

宮崎駿的動畫總在有意無意間貶低女性，在夾band年代的女巫可是個靚女，女巫老了就變成又肥又陋。反而媽媽就吃了防腐劑保持靚樣不變， 實際上就只是重用3D模組。《天空之城》的海賊媽打也是同一命運，後生時明明很靚女，老了就完全變了另一個人。宮崎駿可否描寫女人變老時有點連貫性，在人物設計上花點心思，描寫出讓人信服的年紀改變。

吉卜力風光不再

我從小就十分喜歡吉卜力的電影，自從宮崎駿第一次講退休後，吉卜力就一直在漫長地衰退。《千與千尋》是吉卜力最後一套直正的經典，近十年吉卜力只是不停拍保險的改篇電影，淪落為缺乏創意的熟手動畫技工，靠着早年儲落的名氣食老本。吉卜力最有創意的作品，就只有最初三部電影《風之谷》、《天空之城》和《龍貓》。今時今日的吉卜力，就算宮崎駿重出江湖，再也拍不出那級數神作。終於走到手繪動畫日漸式微的盡頭，吉卜力最引以自豪的繪畫技術風光不再，淪落為二流動畫製作室，令人不勝唏噓。

撰文：陳馬

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