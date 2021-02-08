一間屋裏面，除了廁所，廚房應該是第二骯髒的地方，新年前大掃除真的抹餐飽，今次我們就找了10樣平價的廚房清潔小物實試，看看幫不幫到手。

1. 激落君去漬海綿 $14.9/a

激落君神奇海綿很多人都用過，大獲好評，這款粉紅色、極細纖維面的海綿標榜不需使用清潔劑，濕水用就可以去漬。我們就試試用來洗這個多年沒洗的不銹鋼煲，洗三數分鐘後，總算洗走了邊位的污漬，不過煲底的燶漬就洗不掉了，記者就覺得這海綿和一般百潔布沒太大分別。

2. 激落君去銹刷 $20（1包3塊）/a

同樣是激落君產品，這款去銹刷質地比較粗糙，我們又找了一個多年沒洗過，而且有很多燶漬的Gas爐試試，輕力捽幾下就刷走了燶漬，效果不俗，$20一包有3塊，算幾抵用。

3. 去焦漬橡皮擦 $49/b

這舊橡皮擦貌似砂膠，聲稱可以捽走不銹鋼煲或電磁爐的焦漬，試用後果然有效，不過都幾花氣力。如果要刷洗整個煲，應該幾攰，而且價錢不算太便宜，可有其他更佳選擇。

4. 網架專用磨砂刷 $12 （一包兩塊）/c

焗爐、多士爐的網架都頗難清潔，要逐條隙去抹，睇見都煩。這個專用磨砂刷的確可省走上面的污漬，不過再細心看看，好像同時刷走了表面物料，使用時要小心留意。

5. 蒸氣除菌布$68（一盒5塊）/b

這盒蒸氣除菌布內有5塊，每塊只可以用一次，有淡淡橙香味，而且聲稱可以除菌，可以用來抹焗爐、微波爐、雪櫃等等。使用前要先放入微波爐加熱30秒，用來抹雪櫃的污漬的確有效，不過感覺上和濕紙巾的功效差不多，而且未知除菌功能是否屬實，平均要十多元一塊，值不值得就見仁見智了。

6. 水槽不銹鋼專用水漬海綿擦 $15/a

鋅盤的水漬真的很礙眼，這粒專用的海綿擦，細細粒，還可以黏在鋅盤，唔怕整唔見，夠晒方便。

7. 洗茶漬咖啡漬海綿粒粒 $12（120粒）/c

這包神奇海綿粒粒，專門用來洗保溫杯或膠樽。一包內有120粒，全部細細粒，容量500毫升的水杯，大約要用6顆，再加少少水（不要蓋過海綿，會影響效果），然後搖一搖就可。今次用一個有陳年咖啡漬的保溫杯實試，搖了約兩分鐘，打開後污漬仍在，不過入面的水明顯變得污濁，再用紙巾抹抹，咖啡漬竟能輕易抹走，保溫杯內膽還原靚靚。$12一包有120粒，有排用，抵玩之選。

8. 抗菌纖細海綿百潔布（茶漬咖啡漬用） $36（一包兩塊）/d

這塊洗茶漬專用海綿，底面兩邊不同質地，黃色一面比較柔軟，綠色一面則較硬身，我們再找另一隻有陳年咖啡漬的杯洗一洗，毋須清潔劑，只用清水洗都洗得超乾淨，洗完後新的一樣，掂呀。

9. 焦炭去漬刷 $15/a

煲蓋的邊位經常都有炭屎漬和油漬，這塊焦炭去漬擦膠又表示可刷得走，記者用擦膠的角位都刷走了七八成，都算有效。不過擦膠太細，如果刷大大個煲，應該要花不少時間。

10. 去除污垢海綿（砧板用） $15/a

這塊表面有超細纖維、凹凹凸凸的海綿是洗砧板專用，今次用來實試的膠砧板有多條刮花痕迹，而且滲入了不少污漬。用這海綿配合洗潔精清洗後，雖然未能完全去掉污漬，不過明顯淺色了很多，姑且可以一試。

想知道邊款有效、邊款係伏？記者又有乜心水推介？睇片啦！

購買地點：

a/ DON DON DONKI

b/ 一田百貨

c/ Living PLAZA by AEON

d/ 日系生活

記者：黃子配

攝影：周芝瑩

編輯：鄒仲安

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！