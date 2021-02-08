上文提及衝突行為可分為displacement behavior轉移行為和redirected behavior轉向行為。這兩種行為對於狗狗或人類來說，其實是很重要的，因為它能夠幫助我們適當地宣洩當下遇到的壓力。轉移行為是「在適當的時候，做不適當的事情」，今次我們集中談談如何應用狗狗的轉移行為。

轉移行為其實是安定訊號Calming Signal的其中一種，而安定訊號就是著名的犬訓師Turid Rugaas多年觀察狗狗後歸納出來的一些資料，是狗狗覺得緊張時會做的身體語言。安定訊號多不勝數，但基本上能分為以下三類：

轉移行為 Displacement Behavior

舔鼻（licking nose）、喘氣（panting）、轉身（turning back）、望向其他方向（averted vision）、打呵欠（yawning）、突然坐下或趴下（untrained auto sit or down）等等，這些都是在適當的時候做了一些奇怪的行為的例子。不是每一隻狗狗在緊張時都必定有這些表現，做出這些行為也不代表狗狗緊張。只是以上提及的行為，都是在狗狗緊張時比較有機會做出來的轉移行為，可以多加留意。

反射動作 Reflex Action

嘴唇肌肉收縮（lips horizontal contraction & upward retraction）﹑瞳孔擴張（pupil dilation）﹑鼻頭肌肉收縮（snarl）﹑眼角變尖（hard eye）﹑露出眼白（ｗhale eye）等等。

增加距離 Increase Proximity

不用解釋了，例子有：曲線移動（moving in curve）﹑逃離現場（fleeing）。這些都是和衝突來源（source of conflict）增加距離的方法。

以上三類，除了反射動作之外，都很容易因為狗狗學習的經驗而完全消失。所以一般預測狗狗是否緊張或者是否準備攻擊，會用反射動作一類比較準確，尤其是眼睛和嘴部的變化。除了預測，轉移行為其實還可以有其他用途。在動物訓練之中，有一個手法叫做DRI，簡單來說就是教動物在某情景下做出特定行為以解決當下的衝突。假如我們在特定情況下，狗狗做出的轉移行為是我們想要的行為，我們會加以獎勵，讓狗狗知道這是一個不錯的解決方法。在做膽小狗的訓練，很多都會做look at that或look at me的練習，這就是一個轉移行為的應用。

撰文：小明（轉載自Bambiland）

• 認證專門寵物犬訓練師CTC（Certificate in Training and Counseling）

• 美國APDT專業訓犬師協會專業會員

• 畢業於世界頂尖犬隻訓練學府The Academy for Dog Trainers

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！