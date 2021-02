全港約十分之一的成年人患有抑鬱症,據中大醫學院精神科專科門診早前對抑鬱症患者的一項硏究發現,大約有兩成的抑鬱症患者的生活作息屬「貓頭鷹型」,而他們在接受常規精神科治療的臨床治癒率亦較低,伴隨較多的睡眠障礙和抑鬱症症狀,自殺率亦較高。

對此,香港中文大學醫學院精神科學系與香港大學社會科學學院心理學系合作,嘗試以強光治療(bright white light therapy)為「貓頭鷹型」抑鬱症患者進行輔助治療隨機對照研究,結果證實採用強光治療,對「貓頭鷹型」抑鬱症患者的病情有顯著改善,相關硏究結果亦已於國際醫學期刊《心理醫學》(Psychological Medicine)發表。

甚麼叫「貓頭鷹型」人士呢?就是習慣晚睡晚起的人。原來過往很多硏究亦指我們的晝夜節律(俗稱生理時鐘),跟各種情緒障礙息息相關。生理時鐘不獨影響我們的睡眠質素,亦會對我們的認知能力表現、生理及內分泌功能有所影響。而人類日常作息,「晝夜偏好」各有不同,大致可分類成早晨型、中間型以及晚睡晚起的夜晚型(俗稱「貓頭鷹型」)。

既然找出「貓頭鷹型」的作息規律對抑鬱症的治療有不良影響,硏究團隊便嘗試以強光治療應用在「貓頭鷹型」抑鬱症患者身上。他們於2015年至18年間招募了93名「貓頭鷹型」抑鬱症患者參加輔助強光治療。參加者的平均年齡為46歲,有八成是女性。他們一般習慣於凌晨二時就寢,約上午十時半起床。

硏究團隊他們分配成強光治療組及對照組。強光治療組會在家使用燈箱,接受為期五星期、每天30分鐘的強光治療。而在5周的治療期間,強光治療的開始時間會遂漸提前。對照組則接受較暗的光治療。

硏究結果發現,強光治療組患者的抑鬱症臨床累計治癒率較對照組高,而治療的時間亦較快。(見附圖)

主要研究人員陳詠欣醫生指出︰「這項研究的參與者患上抑鬱症的平均時間為13.7年,但傳統的精神科藥物治療未能有效改善他們的症狀。是次研究結果顯示,為期五周的強光治療配合漸進式提早光照時間可有效改善抑鬱症。」

強光治療的原理是利用白光仿照日光照射的環境,協助患者調整生理時鐘。一些外國硏究已證實強光治療可幫助季節性及非季節節抑鬱症患者改善病情。港大社會科學學院心理學系助理教授李馨博士表示:「光線是幫助我們身體的生理時鐘與外界環境同步的重要元素。在適當的時間進行強光療法能令作息更有規律,糾正『貓頭鷹型』抑鬱症患者睡眠延遲而引起的晝夜節律失調。光線還可能影響我們大腦中的血清素平衡,對調節我們的情緒十分重要。」

陳醫生亦表示強光治療對一些未能適應精神科藥物或不適宜服用精神科藥物的抑鬱症患者亦屬佳音,有望幫助他們改善情緒及睡眠。今次的硏究提供了新證據支持輔助強光治療去改善抑鬱症,強光治療在臨床上應被更廣泛應用。

參考資料︰Chan, J., Lam, S., Li, S., Chau, S., Chan, S., Chan, N., . . . Wing, Y. “Adjunctive bright light treatment with gradual advance in unipolar major depressive disorder with evening chronotype – A randomized controlled trial”. Psychological Medicine, 1-10. 14Sep 2020

撰文︰李飛

-----------------------------

