農曆年又到，傳統上很多禮節習俗要跟從，派利是收利是人人都識，但當中禁忌你又識唔識？揮春周圍貼，但又有冇發覺全部都用繁體字寫？一文睇清新年幾大習俗！

新年派利是起源

每逢農曆新年，長輩們總會大出血，派一大叠利是給後輩，這傳統原來是源自一隻怪獸。相傳古時有一隻叫「祟」的怪獸，每逢除夕都會偷偷去摸睡着了的小朋友的頭，被「祟」摸過的小朋友都會嚇得大哭，兼頭痛發燒，最後變成傻瓜，所以家家戶戶在除夕夜都會在家中通宵開燈不睡覺，稱為「守祟」。

有一對年老夫婦老來得子，怕「祟」會來摸他們的兒子，除夕晚就給了八枚銅錢他玩，不讓他睡覺，但兒子最後都是累得睡着了，老夫婦就將銅錢用紅紙包好放在兒子的枕頭底，並通宵坐在旁邊保護他。但突然一陣怪風吹熄了家中的燈，「祟」就趁機偷偷走入屋，正準備伸手摸小朋友的頭之際，就被銅錢發出的光芒擊退了。原來八仙早知道這事，暗中化身成八枚銅錢來人間保護小孩。這事傳開後，長輩們紛紛在除夕夜給小朋友壓「祟」錢，希望可趕走「祟」獸，並代表對孩子的祝福。「壓祟錢」諧音是「壓歲錢」，後來就慢慢演變成派利是了。

派利是4大須知

1.利是封不能「空」

利是封不能空，即沒有錢，因為「空」跟「凶」字同音，有些老人家覺得是一種詛咒，咒他們沒有衣食。

2.派給長輩要留意金額

年幼的後輩可以派利是給長輩，稱之為添歲錢，意即添加一歲，希望長者能長命百歲，所以若每年都會派的話，金額也要年年遞加。

3.金額一定要雙數

利是內的金錢一定要是雙數金額，否則就是不吉利。因為單數在中國人角度是不吉利，所謂「孤陰不長，獨陽不生」，孤獨並非，一般付帛金才會是單數。

4.要雙手接利是

別人派利是給你，收到時必須表現出尊敬。當別人跟你說賀語，你便要禮尚往來，同時記緊要用雙手接住利是，一來以表敬意，二來以免利是掉到地上。

拜年手勢有學問

新年指定動作，當然是拱手拜年，見人就說祝賀說話，但不說不知，原來很多人都做錯手勢拜錯年。拜年手勢又稱「拱手禮」，據說拱手禮最早起源於儒家、道家和佛家的禮節文化，已有兩三千年歷史。標準的男子拜年手勢，應是右手握拳，左手包着，因為右手在概念上是攻擊手，包拳以示善意。女子則相反，不抱拳，只壓手，這和自古「男左女右」的傳統一脈相承，如左右手弄反，就變成哀拳、報喪或求饒了。

揮春一定要用繁體字

不知大家有否留意，即使是淘寶賣的揮春，都是以繁體字書寫居多，為甚麼呢？自小畫畫寫字、現為港產片御用書法家的華戈，從藝術角度講：「訊息傳遞，用簡體字沒問題；但寫書法，就一定要用繁體字。」揮春上吉祥語句，除了是祝福，也是一種承傳已久的文化藝術。執起筆，寫了兩張「萬壽無疆」同「万寿无疆」，總是覺得繁體氣勢得體些：「因為好傳統，筆畫齊全些。以一種好象形的，或是藝術升華的層面來看它，令人覺得好舒服、開心、喜慶。」

他覺得為方便資訊傳遞，用簡體字沒問題，他執着的是書法。但另一方面，有些我們看慣的簡體字，其實來自古書法家的行書或草書書法字。他拿出書法App查字典：如「万」、「寿」、「无」三字，「好些都是由晉朝開始，草書演變過來的。後來被借用為簡體字。你可以查查書法字典，顏真卿（唐朝），禇遂良（唐朝）等都有寫的。」只是新正頭，無論是四字的書法揮春，還是門邊長長的一對春聯，傳統上萬事還是以乾淨企理得體為佳。

福字倒轉貼大錯特錯

很多人都愛倒轉個福字揮春來貼，取意「福到福到」，有心思又趣致。然而寫書法半世紀、港產片御用書法家華戈卻認為不合理，此舉是違反常理。「福字是禮衣邊的，要端莊有禮的嘛，為何你要倒轉呢，倒轉了就非禮也。」相傳「福到」源自清朝。那時恭親王府裏有個不識字的家丁，把福字貼倒了，恭親王大怒，管家情急生智，說出「福倒福到」的說法，聽落又挺有趣，就一直流傳下來了。又有傳統說法初五以前不掃地不倒垃圾，若把福字倒貼在垃圾桶上，倒垃圾就變成正福了，有趣，不過都是隨口噏。

在華戈而言，新年伊始，貼上適當的書法福字，更好意頭。新年常見、受歡迎的書法福字如「肥仔福」。整個字圓圓潤潤的行書，撞正豬年豬圓玉潤，看到都開心；最多人喜歡是「全家福」，即是行楷，一筆一畫清楚整齊，有屋又有田，福氣最全。

記者：黃子配

編輯：鄒仲安

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