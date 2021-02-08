雖然現時香港天氣已經回暖，但在日本卻是年度最寒冷的時刻，正是欣賞位於東京埼玉縣「秩父三大冰柱」 美景的最佳時候。「秩父三大冰柱」 是當地十分著名的美景，不過因為埼玉縣較遠離市區，甚少有觀光客留意或前往打卡，但其實「秩父三大冰柱」的絕美風景值得大家攀山涉水來觀賞！

1. 冰之窗簾——三十槌冰柱

三十槌冰柱是三大冰柱之中唯一天然形成的冰柱。冰柱高約8米、長約50米，蔚為奇觀，更有「冰之窗簾」之稱。而每年的冬天更會在「大淹冰祭」中舉行點燈活動，點燈時四周的冰柱都會透出不同的色彩，彷彿置身於冰雪皇國一樣，十分夢幻。

若要到訪三十槌冰柱，建議大家在每年1至2月間租車前往。因為秩父地區氣溫平均比東京低約攝氏5度，其間三十槌絕壁的水已隨冬天的氣溫結凍，將更為壯麗。三十槌冰柱的位置較偏僻，巴士班次較疏，因而租車會更方便。

三十槌冰柱

舉行日期：即日起至2月23日（因冰柱狀況而轉變）

環境保護合作費：200日圓（約15港元）

前往交通：西武池袋線「西武秩父」站下車，轉乘西武觀光巴士至「三十槌」站或自行駕車（設收費停車場）

網址：icicles.woodroof.jp/

2. 吊橋美景——尾之內溪谷冰柱

相比於三十槌冰柱，位於秩父區小鹿野町的尾之內溪谷冰柱便沒有那麼幸運，未能得到大自然的眷顧，需要當地的居民自製人工冰柱，利用溪谷間的水管，朝樹木及山坡噴水，製出冰柱。不過，所製出的冰柱絲毫不差真冰柱，依然十分美麗。

此處有別於三十槌冰柱，有獨樹一幟的吊橋。站在吊橋上，雖然高度不高，但不論仰望或是俯瞰，此處都同樣充滿美感。

尾之內溪谷冰柱

舉行日期：1月中旬至2月下旬（不設固定開始時間）

營業時間：上午8時至下午4時

費用：免費

前往交通：西武池袋線「西武秩父」站下車，轉乘西武觀光巴士至「小鹿野役場」，再轉乘往坂本方向的巴士到「尾之内溪谷入口」下車，步行約20分鐘

網址：www.kanko-ogano.jp/

3. 車內觀柱——蘆久保冰柱

蘆久保冰柱也是當地居民在斜坡上灑上溪水而製成的人工冰柱，不過規模卻比三十槌冰柱更大，高約30米、闊約200米。而蘆久保冰柱更是三大冰柱之中交通最為方便，可乘西武池袋線「蘆久保」站下車，再步行約10分鐘便到達。

由於蘆久保冰柱鄰近交通，不但可以看到西武鐵道的火車經過，更可以在冬季亮燈期間於電車上觀賞冰柱。相比於其餘兩大冰柱，蘆久保冰柱的美景毫不遜色。

蘆久保冰柱

舉行日期：1月12日至2月23日（假日及紅日的下午1時至7時需提前預約）

營業時間：上午9時至下午4時（星期一至五）；上午9時至下午7時（假日及紅日）

環境保護合作費：300日圓（約22港元）

前往交通：乘西武池袋線「蘆久保」站下車，再步行約10分鐘

網址：www.yokoze.org/

撰文：文曉晴

編輯：洪慧冰、鄒仲安

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！