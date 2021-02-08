即將踏入新一年，當然要跟家人朋友們逛逛年宵、新春市集，迎接新的一年。本文集結了全港九新界的新春市集，讓大家感受新年氣息！

九龍區

支持本土小店Let’s Gum Gumフク

在過年前都沒有時間逛市集很懊惱？今年「Let’s Gum Gum」將會舉辦一連九天的兩大主題市集，與大家一起跨年賀歲度新年！「Let’s Gum Gum」一共設超過80個攤檔，在賀歲市集不但有水晶、飾物，更有不同香港製造的食品、蠟燭等，想要支持本土小店的大家切勿錯過！而在新年市集就會以服飾為主，所以又命名為「Let’s Gum Gumフク」，寄語有服、有福。

Let’s Gum Gumフク

日期：即日至15日

時間：下午2時至晚上10時（2月10至11日營運至凌晨1時）

地址：旺角奶路臣街麥花臣匯CGA電競館地面

儂友 X 和你DIY跨年市集

除了「Let’s Gum Gum」外，更有「儂友 X 和你DIY跨年市集」。由儂友及和你DIY主辦的「儂友 X 和你DIY跨年市集」將會在2月10日開始舉行5日的市集，有花貓FaMiuly插畫家、秘撈工房Below Shelter手工製品等坐陣，而所賺得的收入在扣除開支更會全數捐出不同的支援組織，與大家一同跨年！

儂友 X 和你DIY跨年市集

日期：2月10至15日（年初一休息）

時間：下午4時至晚上12時（2月10至11日）；

中午12時至晚上8時（2月13至15日）

地址：旺角廣東道1143號協和工業大廈4樓

LINE FRIENDS MEETS NINA MALL幸福花見迎牛年

召集熱愛Line friends的朋友們！今年如心廣場以「LINE FRIENDS幸福花見迎牛年」為題，不但設置了3.5米高的Mega Brown讓大家打卡，更備了極多具本土特色的Brown & friends香港限定精品，像是「BROWN & FRIENDS水晶麻雀」，喜愛Line friends的大家記得不要錯過了！

LINE FRIENDS幸福花見迎牛年

日期：即日至2月28日

時間：上午10時至晚上10時

地址：如心廣場露天廣場、一期中庭及二期

港島區

文青必買小店插畫

港島區的「牛宵」同樣會在年宵市集完結後，在新年時加開新春市集。市集內有賣不同本土手工品外，更設小店插畫、嘴郁郁工作室的日本文具，充滿文藝氣息的大家又怎能錯過呢！

幫緊你・幫緊你・牛宵

日期：即日至18日（年初一休息）

時間：中午12時至晚上9時（年三十營業至凌晨12時）

地址：銅鑼灣軒尼詩道458-468號地下以及1樓全層

新界區

假日親子遊果園

位於元朗的「約你行果園市集」除了有手藝工作坊，可以讓小朋友整整勞作、不同的特色手作市集給大家逛逛外，更可以提前電話預約，在果園中親自下田摘有機農作物。絕對適合帶同小朋友，一起來個假日親子遊！

約你行果園市集

官網：約你行果園市集

日期：2月13至15日

時間：上午11時至下午7時

地址：新界元朗大棠大棠村潘媽媽果園

新城市廣場 X LEGO® LET’S MOOVE 新春動樂園

以「12生肖強身健體」為題的新城市廣場 X LEGO® LET’S MOOVE 新春動樂園同樣值得大家一遊。不但有由丹麥總部親自操刀、以2萬粒LEGO砌成的花藝工作台，更有以健身造型的12生肖LEGO，可以打卡之餘更是小朋友玩樂的天地。

新城市廣場 X LEGO® LET’S MOOVE 新春動樂園

日期：即日至2月28日

時間：中午12時至晚上10時

地址：新城市廣場1期1樓羅馬圓形獻技場

撰文：文曉晴

編輯：洪慧冰、鄒仲安

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！