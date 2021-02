壁虎斷了尾巴仍可生存繼續活動,很多人都知道,但原來曱甴就算甩了個頭,都不會立即死掉,你又知道嗎?

曱甴的身體結構和人類不同,人類神經組織集中前端,組成我們的大腦,這個現象叫做頭化現象 (cephalization),神經組織集結是為了形成更複雜的神經系統,令我們成為更高智慧的生物。大腦負責收集和理解不同資訊,並向身體不同地方發出指令。但昆蟲的神經系統和人類不同,雖然曱甴展示出高度的頭化現象,但牠們的腹部還有一種叫做神經節(ganglion)的組織,這些神經節和牠們大腦的作用很相似,可以為曱甴執行基本的神經功能。曱甴的大腦實際上只是控制觸角和口,所以當失去頭部,牠們仍然可以進行其他活動。

曱甴唔係用肺呼吸

當人類吸氣時,橫膈肌和肋間肌收縮,會令到肺部裏的壓力降低;而呼氣時,肋間肌則會放鬆,增加肺部入面的壓力。但曱甴的身體結構並不似人類要用肺部控制壓力來呼吸。昆蟲包括曱甴,其實是使用氣孔(spiracle)呼吸,這些氣孔位於昆蟲的胸腔和腹部,通常身體每一節都會有一對氣孔。空氣通過氣孔進入昆蟲的呼吸系統,透過滲透作用,氧氣會從高濃度的地方滲透到低濃度的地方。而當曱甴進行呼吸作用(respiration)時,會製造能量以支持身體活動,牠們會一直使用氧氣,令身體的氧氣含量比環境更低,而氧氣則會從環境滲透到曱甴的體內。進入氣孔後,空氣會進入氣管主幹,之後擴散到整個分支氣管導管網絡中,再到達不同部位。所以曱甴即使失去頭部,仍然可以呼吸,不會死亡。不過,失去頭部,也等於失去口部,曱甴不能再進食或喝水,所以也捱不了很久,大約一個星期內就會渴死。

Reference:

Choi, C. (2007). Fact or Fiction?: A Cockroach Can Live without Its Head. Retrieved 30 January 2021, from https://www.scientificamerican.com/article/fact-or-fiction-cockroach-can-live-without-head/

撰文:inscie

動畫:怪奇

編輯:鄒仲安

