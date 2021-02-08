壁虎斷了尾巴仍可生存繼續活動，很多人都知道，但原來曱甴就算甩了個頭，都不會立即死掉，你又知道嗎？

曱甴的身體結構和人類不同，人類神經組織集中前端，組成我們的大腦，這個現象叫做頭化現象 （cephalization），神經組織集結是為了形成更複雜的神經系統，令我們成為更高智慧的生物。大腦負責收集和理解不同資訊，並向身體不同地方發出指令。但昆蟲的神經系統和人類不同，雖然曱甴展示出高度的頭化現象，但牠們的腹部還有一種叫做神經節（ganglion）的組織，這些神經節和牠們大腦的作用很相似，可以為曱甴執行基本的神經功能。曱甴的大腦實際上只是控制觸角和口，所以當失去頭部，牠們仍然可以進行其他活動。

曱甴唔係用肺呼吸

當人類吸氣時，橫膈肌和肋間肌收縮，會令到肺部裏的壓力降低；而呼氣時，肋間肌則會放鬆，增加肺部入面的壓力。但曱甴的身體結構並不似人類要用肺部控制壓力來呼吸。昆蟲包括曱甴，其實是使用氣孔（spiracle）呼吸，這些氣孔位於昆蟲的胸腔和腹部，通常身體每一節都會有一對氣孔。空氣通過氣孔進入昆蟲的呼吸系統，透過滲透作用，氧氣會從高濃度的地方滲透到低濃度的地方。而當曱甴進行呼吸作用（respiration）時，會製造能量以支持身體活動，牠們會一直使用氧氣，令身體的氧氣含量比環境更低，而氧氣則會從環境滲透到曱甴的體內。進入氣孔後，空氣會進入氣管主幹，之後擴散到整個分支氣管導管網絡中，再到達不同部位。所以曱甴即使失去頭部，仍然可以呼吸，不會死亡。不過，失去頭部，也等於失去口部，曱甴不能再進食或喝水，所以也捱不了很久，大約一個星期內就會渴死。

Reference:

Choi, C. (2007). Fact or Fiction?: A Cockroach Can Live without Its Head. Retrieved 30 January 2021, from https://www.scientificamerican.com/article/fact-or-fiction-cockroach-can-live-without-head/

撰文：inscie

動畫：怪奇

編輯：鄒仲安

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