日前台灣嘉義縣家畜疾病防治所接獲民眾報案，指義竹鄉一隻小唐狗疑被捕獸夾夾傷，這幾天一直躲在貨櫃屋下方夾層內哀嚎。即使拿食物引誘牠，小狗仍不肯出來，讓人十分揪心。家畜所動物保護管制隊立刻趕到現場，隊員黃翌諠發現貨櫃屋緊臨磚牆，只剩1條寬約40公分的縫隙，只容1人進出。且貨櫃屋夾層離地約30公分高，受傷的小土狗在最深處，救援困難。

看到現場空間如此逼狹，身高185公分、體重83公斤的隊員龔佑珈，自告奮勇鑽進去，在夾層內匍匐前進，最後用捕捉網救出小土狗，送醫救治。家畜所所長林珮如表示，為了拯救危難動物，龔佑珈不畏地形限制，屢屢為了捕捉受傷的小狗，奮勇投入，非常值得表揚。今年春節期間，動保人員仍會持續值勤，保護動物不會打烊。

不過嘉義縣長翁章梁也提醒，先前曾發生有些民眾撞傷犬貓未積極自行送醫救治，反而濫用資源撥打專線。為避免資源與人力浪費，目前救治對象僅為無飼主犬貓。如為自家所飼養的動物，飼主應善盡飼主責任請自行處理。

林珮如進一步說明，依據動保法第6條規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，撞傷動物未送醫將可處新台幣15,000至75,000元罰鍰，如造成動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡者，將移送法辦。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

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