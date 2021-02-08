上回提到，相較於用Google就能搜尋得到、以一般瀏覽器就能訪問的表網（Surface Web），暗網（Dark Web）是指必須經由特定瀏覽器，才能訪問的洋蔥區域，即字尾是「.onion」的網站。而因為暗網隱密性高，予人神秘的印象，因而坊間經常出現各種真假難分，宛如都市傳說般的獵奇話題，當中「Red Room」就是一個討論熱度長久不衰，可能是最多人聽說過的傳說暗網網站。

傳說進入Red Room這個暗網網站，你首先會看見一段文字，以及一個計時裝置，告訴訪客直播節目即將要開始。而如果你點進網站，耐心等候直播畫面倒數完畢、畫面開啟，你就會看到一間全紅色的房間，房間中央有一個被綁在椅子上的人，旁邊則站着另一個蒙面的男人，身邊更擺滿各式各樣的刑具。而在畫面的旁邊會有一個實時聊天室，在直播途中會有不少人出價，並要求蒙面男人以不同的刑具，虐待那位被綁着的受害者，直至受害者身亡為止。

以上就是Red Room這個傳說網站的概況，也曾出現好幾個不同的版本，但離不開就是一個虐待、虛殺的死亡直播室。當中更有不少人指出，Red Room背後是一個神秘組織，會通過綁架露宿者、妓女等低下層，作為死亡直播室的主角。然而Red Room之為傳說，正是因為有無數人聽過它，也談論它，卻沒有人能拿出證據證明其存在，可謂是一個只聞其聲，不見其人的傳說。到底Red Room是真實存在，抑或只是一個都市傳說？這一集《暗網奮鬥室》將會跟你探討Red Room網站的真偽，以及那些在暗網中發生過的真實恐怖故事。

策劃：林京賢

攝影：魏沛賢、倫星揚

編輯：鄒仲安

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