臨近新年前夕，相信各位早在2月初時經已外出辦年貨，之不過，作為出名忙碌的香港人，要趕及放假前完成手頭上工作，都已經是難事。所以今次就為大家張羅各種特色的本土年貨精選，好讓各位在今個新年可以豐衣足食之餘，就算有親朋好友臨時需要送禮，亦不用老是大牌子那麼單調乏味，當中包括傳統手工蛋卷皇后、望月、甄沾記、觀塘手工糖果店嚐賞與及旺角的奇趣餅家。

本地老字號蛋卷皇后 鳳凰卷最出色

作為香港本土手工蛋卷店，早年以全港首創的現舖即製蛋卷噱頭廣為人認識，由過去的老字號， 以至近年經第二代重新包裝經營，精美的外觀下依然保留到傳統的手作風味。至於蛋卷方面，整體各方面都非常配合，口感鬆爽之外亦帶有淡淡的蛋香味，甜度亦較坊間常見的大牌子低，過去新年更成為不少人士的送禮精選之一，因而一盒難求。隨着店舖產量日漸增加，現在亦可於各網上及門市隨時購買，各位愛吃蛋卷之人不妨買入一試，或作為送禮之用亦相當夠體面。

蛋卷皇后

尖沙咀寶勒巷1號玫瑰大廈F2地舖

https://www.facebook.com/EggrollQueen1982

良心餅店望月 曾賣斷市香口脆脆

過去以奶黃月餅而聞名的望月餅店，由一眾經驗豐富的麵包糕點師傅主理，一直是不少同路人的應節餅類之首選。發展至今，已經由月餅演變出多種特色餅類產品，例如有焦糖化的蝴蝶酥，與及擁有多個口味的香口脆脆。雖然由於太受歡迎的關係，店舖已停止訂購，但剛才提及的蝴蝶酥、香口脆脆及曲奇仍有少量存貨出售，有興趣的朋友可即時上網或親身前往寄賣店購買。

望月餅店

銅鑼灣東角Laforet商場2樓276號舖

https://lalune.com.hk/

椰子老店甄沾記crossover啤酒廠出椰子啤酒

以售賣特色椰子產品而街知巷聞的甄沾記，擅長以椰子研發出不同的產品，除了近月推出的賀年禮盒，例如椰汁糕、椰露糕、花生椰絲軟糖及椰露雞卷之外，亦與本地啤酒廠推出啤酒套裝，更研發出椰子斑斕啤及椰子花生黑啤，再以椰子硬糖配上啤酒一起品嚐，最適合送給身邊的愛酒之人。

甄沾記

北角英皇道499號北角工業大廈5樓A2

https://www.facebook.com/Yanchimkee

本地良心小店嚐賞 無糖手工養生糖

少有主打健康的手工糖果店嚐賞，不使用任何加糖、油和防腐劑製作糖果，因此當中的甜度完全來至於水果中的果糖，另外更配上不同的養生食材，例如桂圓、紅棗、無花果等等製作出具健康特色的糖果新年禮盒，由於手工製品的生產問題，今次所推出的禮盒不設預講及訂貨，有意想購買的各位，可以留意專頁上的每天發貨地點，預先致電了解再親身前往購買。

嚐賞

觀塘成業街15至17號成運工業大廈7樓28室

https://www.facebook.com/whatsmymomcooking

傳統人氣老店奇趣餅家 前舖後工場夠新鮮

前舖後工場的人氣唐餅店奇趣餅家，開業至今已有30年的歷史，每日新鮮出爐的唐餅如摩囉酥、光酥餅、棋子餅、紅豆燒餅等等，依然受到不少年青人的喜愛，而臨近新年的應節食品，例如煎堆、笑口棗、年糕及豆沙角更是期間限定的熱賣產品，想感受一下傳統食品的朋友，不妨購買回來應節一番。

奇趣餅家

旺角花園街135號

記者：鄭智樂

編輯：鄒仲安

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