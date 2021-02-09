新正頭很多人都會入廟拜神，為來年祈福，其實拜神有甚麼宜忌？今年來辛丑牛年，屬牛、龍、馬、羊、狗都犯太歲，又應該怎樣做？

頭炷香其實唔使搶？

不少人喜歡年初一凌晨到黃大仙祠搶頭炷香，以求開運、來年順利。所謂「頭炷香」即是「第一爐香」，一般人認為新年向神明奉獻的第一爐香功德最大，後來演變為人人「爭頭彩」上第一炷香，以示虔誠。東涌侯王宮廟祝阿龍說「頭炷香」不需要搶：「在我的理解，11時至1時（子時）都是上頭炷香的時間，不是第一個上香，那些才叫頭炷香。」不過大家要留意，今年因為疫情，黃大仙上頭炷香活動取消了，為99年來首次，不要摸門釘。

入廟拜神貼士宜忌

另外，新年除了上香，還可以擲聖筊、求籤，預測來年運勢，開運祈福。阿龍還分享了一些入廟拜神小貼士，例如任何時候都不可以指着神像、入廟時不可以踩門檻、還要脫帽和太陽眼鏡。

牛年犯太歲生肖

太歲是一種民間信仰，相傳太歲一共有60個，每年輪流掌管凡間事務，主宰人間禍福。當你的生肖與當年太歲相沖，就稱為「犯太歲」。不想來年諸事不順，就要在新年「拜太歲」化解。以今年辛丑牛年為例，當年太歲是楊信大將軍，生肖屬牛、龍、馬、羊、狗者統統都犯太歲，要多加注意。

拜太歲流程步驟

「拜太歲」又稱「攝太歲」，每間廟拜太歲的流程都略有不同，但一般都要先備好祭品和買太歲衣；拜太歲要依足程序，先依次拜統領太歲斗姆元君、當年太歲、本命太歲（即在出生年主宰凡間的太歲）後，再拜其他太歲。年頭拜完太歲，要記得在年尾「還太歲」，不然會把晦氣帶到下年。

記者：黃子配

編輯：鄒仲安

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