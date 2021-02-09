限聚令延長至年初六，同親友拜年𢭃實體利是無望，政府帶頭鼓勵香港人轉派電子利是，更有宣傳短片教學，建議用轉數快（FPS）派電子利是。其實派電子利是又點止轉數快？還有一些大家常用的電子錢包都可以，例如PayMe、八達通銀包O!ePay、Tap&Go和BoC Pay等，以下將會逐個介紹並作出比較。

PayMe用請求功能𢲷利是

PayMe是滙豐的產品，但非滙豐銀行用戶亦可使用，支持大部份銀行戶口以及信用卡。透過PayMe app可以簡單轉賬給朋友，並經WhatAapp、facebook Messenger或SMS提醒朋友。經PayMe派利是就如平常使用PayMe轉賬，不過就新增了一套新年sticker供WhatsApp使用，大家轉賬派利是時，除了可以輸入文字賀辭，更可加入富有新年氣氛的sticker。此外，由於PayMe有收款功能，用戶亦可主動向對方請求付款，大家就可用此功能向親朋𢭃利是，餘額上限達$100,000，包你收利是收到手軟。

O!ePay 12歲都用得

八達通銀包（前名O!ePay）功能越來越多，除了可以用app透過手機NFC功能即時增值八達通，也可轉賬給朋友。用戶分為Lite、Plus和Pro，Lite只要12歲就可申請，交易限額和餘額上限均為$3,000；申請Plus和Pro則須年滿18歲，Plus用戶的交易限額和餘額上限分別為$6,000和$10,000；Pro用戶則必須是個人八達通持卡者、八達通自動增值服務用戶或渣打銀行存款戶口客戶，交易限額和餘額上限為$10,000。八達通銀包O!ePay可在app中選擇付款給朋友派利是，也有一些新年氣氛的Sticker可選用。

BoC Pay最有新年氣氛

BoC Pay是中銀的PayMe，功能齊全，不過交易限額和餘額上限只有$10,000。BoC Pay非常貼心地內置派利是和拆利是功能，只要經派利是功能轉賬給朋友，BoC Pay用戶在收到後，就要經拆利是來收錢，當中更可選擇利是封，很有過年氣氛。當然，你用BoC Pay以外的方法收錢，就沒有專屬的拆利是功能了。此外，BoC Pay是跨境支付的電子錢包，可滙款至內地銀行戶口，就算親朋在內地，亦可向他們派電子利是。

Tap & Go櫃員機可增值

Tap & Go是HKT的電子錢包和付款平台，可透過MasterCard或銀聯網絡，於商戶門市或網上購物。它可以透過多種方法增值，當中有其他電子錢包沒有的增值方法，如ATM櫃員機，不過其信用卡增值只適用大新銀行信用卡，未必人人合用。轉賬付款也是包含所有方式，派電子利是非常便利。對收利是者來說，餘額上限達$200,000，如果你有出手豪爽的親友，Tap & Go收利是最有利！

轉數快有派利是大抽獎

轉數快並非電子錢包，是一個快速支付系統，在金管局管理下接通了所有香港銀行及儲值支付工具營運商（電子錢包）的平台，讓有銀行戶口的用戶可以隨時隨地進行轉賬和為電子錢包增值。它使用流動電話號碼、電郵或FPS ID作識辨，轉賬、派利是都方便。CitiBank有派利是功能，並有賀年氣氛的介面，但收款人記得留意，餘額上限為$10,000。CitiBank更有派利是大抽獎，今個新年相信會吸引不少人使用。

毋須開戶均可收取利是錢

以上6款派電子利是方案，基本上你有銀行戶口就可以收到錢，因為PayMe、BoC Pay、O! ePay和Tap & Go都可在派利是時選擇轉賬至對方的銀行戶口，部份可選擇轉數快，所以就算沒有相同的電子錢包平台都可收到錢。而從銀行app使用轉數快則可直接轉賬至對方銀行戶口，也是確實收到錢的。唯一問題是，派發電子利是時，如受款對象非同一電子錢包平台的用戶，就得選擇轉數快（手機號碼或FPSID）或銀行戶口，這時得要知道受款者的銀行戶口號碼。

記者：馬志聰

攝影：鄭皓然

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