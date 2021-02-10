資深演員吳孟達7年前曾心臟衰竭而入院，不過最近又開始拍攝電影《少林寺之得寶傳奇》，拍攝期間達哥突然心臟不適，敬業的他沒有休息多久又繼續拍攝，令人擔心。心臟病發往往事出突然，如果感到心臟不適卻沒有得到及時的急救，可能導致休克甚至致命。

脷底丸可短時間內紓緩心絞痛

網上流出電影拍攝花絮片段，正在拍攝海報的達哥突然面容扭曲，用右手按着心口位置，還痛到彎下身體，需要坐下休息，其間還不時用手揉胸。不過他沒有休息多久又繼續拍攝，更表示「歇兩分鐘、十分鐘沒有用的，就不要停了。」

心臟病患者即使在病發時仍然清醒，只出現胸口不適、翳悶、出汗等症狀，建議也要立即急召救護車送往急症室治療，而在等待救護車來時，可以讓病人使用「脷底丸」或「脷底噴霧」，即是硝酸甘油脷底藥片（Glyceryl Trinitrate Sublingual），可以紓緩心絞痛。舌下有豐富的血管網絡，能夠加快脷底丸成份的吸收，故能在短時間內紓緩心絞痛。

情況嚴重要把握黃金4分鐘做CPR

如果病人情況嚴重危及性命，例如已不省人事、失去知覺、無脈搏及心臟停頓，往往病發後的「黃金4分鐘」是急救的關鍵時間，最理想是立即施以心肺復蘇法（Cardiopulmonary Resuscitation，CPR）或使用自動外置式心臟去顫器（Automated External Defibrillator，AED）刺激心跳急救，全面心肺復蘇法包括心外壓及人工呼吸，但即使只懂進行普通心外壓急救，某程度上也可幫助到患者。

正確進行的心肺復甦法，可以讓病人維持30%心肺功能，足夠暫時維持大腦、肝及腎運作，延長救援時間。因為若心跳停頓，每延遲一分鐘搶救，回復心跳機會率就可降低逾百分之十。急症科專科醫生馮顯達表示，人類腦細胞只可在無氧氣供應的情況下支撐約4分鐘，否則腦細胞便有機會永久受損及無法逆轉。

用力咳嗽非正確急救方法 病發時勿飲水吞藥

網路流傳為自己進行CPR的方法，指要不停深吸一大口氣然後用力咳嗽，直到救護車趕到或心跳恢復正常。不過台大醫院急診部醫師許瓊元表示，這種方法並無根據，亦指有胸痛症狀的人不一定是心臟病，也可能是氣胸導致疼痛，此時深呼吸和劇烈咳嗽，反而會使症狀加劇。

另外，病人心臟病發時不要讓病人飲水、進食和吞下藥物。心臟科專科醫生黃品立曾指出，這樣會引致病人氣道受阻及呼吸困難，吞下的食物亦可能會誤墮肺部，嚴重可致命。當出現不同程度的病發症狀，應該用相應的急救手法處理。

撰文：鄭詩詠

編輯：鄒仲安

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