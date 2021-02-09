Clubhouse越來越多人用，更傳出中國已禁用的消息，這次就找來香港資訊科技商會榮譽會長方保僑、成長黑客（Growth Hacker）May Yeung、社交媒體企業培訓顧問Jansen Lu分享Clubhouse的使用心得。

名人效應傳播快

記者第一次試玩就遇到陳志雲，Stephen亦很友善地和記者聊天，有趣的是有豐富廣播經驗的Stephen玩Clubhouse暫時只做聽眾，未做過speaker，指自己聽了斷捨離和間斷飲食的題材，也真的聽講者的推介，買了相關的書籍研究。

科技界比較早玩Clubhouse，12月就「入會」的May指當初也是因為自己工作的成長黑客界別，有很多來自矽谷的明星級用家開talk，所以覺得好玩。「尤其是現在不能飛，在Clubhouse能夠和這次星級KOL交流很難得。」Elon Musk和Mark Zuckerberg也曾經在Clubhouse開咪，名人效應令此App爆紅。

方保僑也指出Clubhouse的互動比較方便。「電話會議都要約好才開得call，Clubhouse一打開App，見到朋友online就一齊傾，呢幾日真係好旺，真係早午晚都有人。」見到朋友上線就會想知道他們聽甚麼，進入房間後又會查看房間不同用戶的profile，follow更多人，網絡傳播得很快。

目前香港已有很多名人在使用Clubhouse，王維基、陳志雲、健吾、陶傑、許廷鏗、盧覓雪等等也曾在Clubhouse開talk。台灣和日本也十分盛行。

點拎邀請

Clubhouse要有朋友邀請才可開設賬戶，用戶一開始會有兩個邀請的限額，隨着活躍度會獲派發更多的邀請額。Jansen就指要獲得邀請額似乎沒有一定規則：「我和May有個朋友已經不停開咪做moderator，但仍然一個邀請額都拿不到，我想它有一定的演算法，但不會讓你猜到。較早前玩的用戶一般是有比較多的邀請額。」

身邊朋友沒有邀請額也可以先開App賬戶排在等候名單，因為用戶有時候也會隨機收到一些等候名單的要求，可以選擇「Let them in」，這個操作是毋須用到邀請額的。記者開賬戶約一個星期也未有拿過一個邀請額，但每日都會收到「Let them in」的通知，也nominated了幾位朋友開設Clubhouse賬戶。

無聲房係啲咩

新手在首頁可能會見到很多無聲房，入到去所有人都沒有開咪高峰，其實是用來給用家們之間互相follow之用。無聲房多數有主題，例如「創業無聲房」、「插畫界無聲房」，入到去可以看到同房用家的資料和follow他們，不少人在返工時就進入無聲房「掛機」，到有時間聽廣播才離開。不過Clubhouse開發者已表明不喜歡無聲房，估計很快會有措施禁止無聲房。

Clubhouse禮儀 可用靜音掣拍手

Clubhouse新手有時可能會忽視了一些禮儀，例如一進房間就會舉手要求發言，但其實大多數房間都有主題，最好先了解一下才舉手發言，很多亂舉手的人做了講者又不發言又或者極速離去也是不太恰當。另外身為講者時，不說話時也最好靜音。靜音掣除了用來靜音之外，在外國也流行連續開關靜音掣來代替拍手動作，如果講者的說話令你覺得精采，也可試試這個Clubhouse拍手法表示支持。

私隱問題？安唔安全？

早前有很多網民擔心Clubhouse用的Agora通話技術有中國背景，然後過了幾日又因為敏感話題在中國被禁。幾位嘉賓都覺得問題不在於社交網絡平台親不親中，而是在使用這些平台時大家都要為自己的言行負責。

方保僑指內容是有一定機會外傳，未必是和App的保安程度有關，用家之間也有機會偷錄。「雖然Clubhouse沒有錄音功能，iPhone的App也較難錄音，但要錄音有很多方法，如開喇叭來錄音，要錄有一千幾百種方法去錄音。」May亦提醒大家Clubhouse是有條款寫明，開發商是會將對話內容短暫儲存一段時間，用家是可以報告一些有問題的言論，收到投訴後官方是會聽回錄音處理，並不是冇王管任講的。Jansen則指現在Facebook被大家批評為言論審查，Clubhouse未來會怎樣也沒人知，不應對一個平台過度信任。「我不會相信Clubhouse對用戶會很忠誠或保護用戶，到最後或者都會為自己利益做出某些事情。」

不過就算已經有消息指Clubhouse在中國被禁，在截稿前仍有不少房間在討論敏感話題，甚至有自稱身在新疆的網民現身說法。

記者：司徒港燊

攝影：鄭皓然

編輯：鄒仲安

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