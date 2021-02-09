臨近新年，第四波疫情反覆，清潔消毒早已成為香港人的生活習慣。早前有研究指出病毒在銀紙上能存活最多28日，這是否意味着今年收「利是」，會增加傳染及感染機會？又如果我們將利是錢清洗乾淨，是否真的能殺掉細菌及病毒？但到底有甚麼「洗銀紙」的方法最為理想？

六種洗銀紙方法 皂液效果最差

是次實驗我們用70%消毒酒精、清水、皂液、1：99漂白水、熨斗和紫外光燈六種方法去清潔銀紙，然後再採集銀紙表面細菌樣本，測試哪種方法洗銀紙最有效。 6種消毒銀紙的方法中，除了皂液的效果特別差之外，其他5個方法都能帶走或殺死部份銀紙上的細菌或病毒。香港科技大學生命科學系講師梁嘉華博士解釋：「皂液的功能是降低水的表面張力，幫助沖走細菌，但在浸洗的情況下，皂液不能幫助帶走細菌。」所以不用擔心日常用皂液洗手未能沖走細菌或病毒的，因為只要加以揉搓，就能沖走雙手表面的細菌或病毒。另外是次實驗使用了70%酒精，梁嘉華博士指使用更高濃度的酒精並不會增強消毒效果，「首先，70%消毒酒精不容易蒸發，逗留在物件表面時間更長，便有更長時間殺死細菌。相反，90%酒精很快揮發，當它揮發後就失去殺菌功效；再者，酒精本身可以破壞細菌或病毒表面的蛋白質，所以如果接觸時間不夠長，是不能完全殺死細菌或病毒，所以70%酒精濃度剛好，有足夠時間殺菌。」

街市銀紙最污糟 銀行新鈔較安全

另外在是次實驗中，我們同時透過種菌的方法檢測來自超市、銀行（新鈔）、街市及櫃員機的銀紙，街市和超市銀紙都比較骯髒，街市銀紙種到最多菌，甚至種出了霉菌。梁嘉華博士指，「雖然這次實驗未能得知銀紙上的細菌是致病還是非致病性，但是無論是霉菌還是細菌，經過眼耳口鼻進入身體，都有機會令我們生病，如果屬致病性，可能會令身體發炎或生病。」相反，櫃員機及銀行的新鈔比較乾淨，「能看到從櫃員機提取的銀紙，有少量的細菌族落；而銀行的新銀紙，完全看不到有種出細菌，如果收利是都不用太擔心。」

病毒能存活28日 醫生建議用密實袋存放銀紙

感染及傳染病科專科醫生林緯遜醫生認為，其實以上方法都能有助殺滅細菌和病毒的方法，但林緯遜醫生提醒，「細菌在適當的環境下可以生存並且複製、增加數目，所以存活時間可以很久；病毒則不一樣，病毒離開細胞後，其實不會再增生，雖然隨時間或其他環境因素會有所影響，但理論上數目會慢慢減少。」早前有研究指出，病毒在銀紙上的存活時間只有數小時；但林緯遜醫生指，有最新研究發現新型肺炎病毒在較低溫情況下，有機會存活在銀紙或塑質的$10鈔票數星期，「在大概攝氏20度的環境下最久可存活28日；而硬幣雖然沒有一個很明確的數據，但金屬、不鏽鋼等物料有利於新型肺炎病毒存活，所以也可以存活幾星期。」

林緯遜醫生建議除了在接觸銀紙前後要消毒雙手及避免接觸面部外，也有兩個辦法可以減少受感染的風險，「第一，建議市民可以減少用實體金錢，盡量用電子貨幣；第二，如果用實體貨幣，可以用密實袋存放，每次購物就用密實袋裏的銀紙。」

新年收年利減感染風險小貼士

雖然疫情關係未知能否拜年，但如果要收利是，就要切記減低感染風險，林緯遜醫生認為：「利是封主要是一些紙張，而病毒存活在紙張的表面時間較短。但如果派利是的人是患者，而且病毒量很高的話，的確能透過物件，在短時間之內將病毒傳播開去，不過機會率較低。」 如果擔心拆利是會接觸到病毒，林緯遜醫生建議相隔一段時間才拆利是，「因為病毒數量在離開細胞後會慢慢下降，所以可將利是放置兩星期再拆。」

記者：馮思穎

攝影：洪輝進

編輯：鄒仲安

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