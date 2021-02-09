真無線藍牙耳機近乎統領市場，但大部份都是使用入耳式設計，這次測試的Sudio NIO屬於平價款式，採用半開放式耳塞設計，似有還無的佩戴感，舒適度比入耳式耳塞高。NIO還加入了矽膠耳翼，佩戴更加穩定貼合。

半開放式耳塞佩戴舒適 矽膠耳翼穩陣貼合

近年真無線耳機幾乎都是入耳式設計，雖然隔音效果的確更好，但長時間佩戴時，耳道難免有異物感，影響佩戴舒適度。這次開箱的Sudio NIO就採用了半開放式耳塞的設計，再加入了矽膠耳翼輔助，耳翼共有4種不同尺寸。耳翼本身可輔助固定，也令耳機更加貼合耳朵。

記者本身比較抗拒半開放式耳機，因為絕大部份都不能戴得穩，例如EarPods和AirPods都不能正常使用。Sudio NIO這種半開放式加耳翼的設計，令我也能戴得穩，行路甚至跑步都更加安心。記者嘗試出門口一直佩戴幾小時，的確是比一般入耳式耳機舒服，始終沒有了入耳式頂着耳道的感覺，很適合抗拒入耳式耳機的人。

當然半開放式耳機難免會有隔音不足和漏音問題，需要使用較大的音量。若果你很介意，或者想要更好的聽感，還是要考慮Sudio ETT這類入耳式主動降噪耳機。

低音強勁有力 IPX4防水啱運動

Sudio NIO採用了10mm動圈單元，第一次聽的時候已經明顯感受到其低頻的力量，很飽滿濃厚，聽bass和鼓聲多的音樂都幾過癮。不過也是因為低頻太突出，會有少少遮蓋人聲的感覺。另外，NIO支援IPX4防水，聽着節奏感強的音樂做運動就很適合了。耳機本體可連續使用5.5小時，配合充電盒共可提供20小時續航。

睇片基本無延遲 通話音質不俗

記者使用NIO分別以YouTube和蘋果動新聞App睇片，兩者的延遲表現一致，基本察覺不到延遲。通話音質方面，NIO採用常見的長柄設計，耳機面和耳柄底共有兩支咪進行通話收音。記者在馬路旁測試，NIO在通話時的降噪表現不俗，可壓制環境雜音，令人聲更加清晰突出，整體音量會稍低。

Sudio NIO機身顏色多，本身有黑、白、軍綠和砂岩4色，最近追加了極光色，個人的心水選擇就是黑色、極光和軍綠，夠型格。

測試過Sudio NIO後，最吸引的賣點當然是相宜的售價。而NIO兼顧了半開放式的舒適，又透過耳翼提高了穩定度，改善了半開放式耳機的不足，比同類型的耳機舒適穩定，的確是對平價抵玩的真無線藍牙耳機。

Sudio NIO

$599

查詢：

Street Value Limited

www.streetvalue.asia

記者：梁志穎

攝影：鄭皓然

編輯：鄒仲安

Produced By：Fruity Nutty Studio

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