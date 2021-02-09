傳統的盆菜是農曆新年不可或缺的菜式之一，寓意豐衣足食，當中不少食材都有吉祥的意思。不過其實傳統盆菜的食材，無論熱量、脂肪和鈉質含量都比較高。新年要吃得健康，不如自組抗疫盆菜，加入有助抗疫強肺的維他命D食材，讓新一年大家都健健康康。

傳統盆菜卡路里相等於10碟梅菜扣肉飯

以一盆10至12人份的傳統盆菜計，原來相等於10碟梅菜扣肉飯的卡路里。註冊營養師Jim lau表示當中的食材例如豬腩肉、豬皮、雞、燒鵝，熱量都非常高。不少人以為蔬菜一定健康，但盆菜入面的蔬菜例如枝竹，是經油炸的，每100克含有約24.7克脂肪，油份可以媲美肥肉，這些隱形油份很多時會令我們不知不覺間攝取了過多油份。

另外，盆菜的鈉含量亦非常高，因為醬汁在底層浸着蔬菜，有研究指出只要每樣食物吃一份，鈉質的含量已高達3,000毫克，是一日攝取量的1.5倍。

如果要自組抗疫盆菜，可以加入高維他命D的食材，不只有益皮膚和骨骼，更有助激活肺部免疫力。原因是許多免疫細胞上都有維他命D感受器作協調，令細胞更快辨別到病原體，在未繁殖之前就將它們殺死。除此之外，維他命D亦有助減低身體一些過激的免疫力反應，減低身體的發炎因子形成。同時有研究發現，維他命D越少的人，患呼吸道疾病的機會率會越高。

最頂層：放菇菌類和蔬菜

菇菌類的食材普遍是維他命D的來源，例如秀珍菇，金菇、冬菇等，而當中以大啡菇的維他命D含量最高，由於種植期間長時間受陽光照射，故一隻大啡菇已有高達700IU。以成年人一日須攝取600IU計，一隻高營養的大啡菇已足夠一日維他命D所需。還有含高蛋白質、維他命B群及膳食纖維的黑木耳，每100克只有約30卡路里，可用來取代豬皮。另外可放十字花科的蔬菜，例如西蘭花、椰菜花，除纖維較高、較易飽肚外，更含有豐富硒質和生物成份，有抗氧化功能。但切記蔬菜盡量白灼，並放在頂層，避免吸收太多醬汁。

中層：海鮮

有部份傳統盆菜食材可以保留，例如蝦、蠔、海參、鮑魚等蛋白質類的海鮮，蠔含豐富維他命D，100克的生蠔可滿足成年人每日所需的20%。蝦不只有豐富維他命D，而且低熱量，建議煮法改用白灼。雞的話只要去掉雞皮和肥膏，卡路里也不高，50克雞肉只有約100卡路里。

底層：芋頭和白魚蛋

芋頭同樣可以保留，卡路里較低，又容易消化，以清蒸或白灼取代油炸就可以。至於通常放在盆菜底部的炸魚蛋及炸鯪魚球，可以白魚蛋和普通鯪魚球代替，就可減少油份和卡路里的攝取。

用油都要識揀米糠油 天然調味料取代現成醬汁

醬汁方面，一般傳統盆菜會用花生油，較不健康。營養師Jim lau建議改用含不飽和脂肪的油份，例如米糠油，含豐富維他命E可幫助對抗體內自由基，預防心臟疾病，而芥花籽油則含有不飽和脂肪酸 ，有助降低膽固醇含量，都是不錯的選擇，但都要控制油的用量。另外他建議用天然調味料，例如薑、蔥、蒜、胡椒粉、陳皮等，還有豉油和素雞湯自製醬汁。

雖然維他命D對身體好，但攝取過量會加重肝臟和腎臟負擔，嚴重的話會導致血鈣濃度變得混亂，引致頭痛、疲倦。不過一般在正常飲食下，很少會攝取過量。值得一提的是，盆菜中的飽和脂肪比一般食物多，吃太多容易引致心臟病、中風等腦血管疾病，所以三高人士在新年期間最好都是忍忍口，少吃為妙。

記者：鄭詩詠

拍攝：許先煜、周芝瑩

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