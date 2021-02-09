作為一個盡責的貓奴，當然要無時無刻照顧好貓主子的健康。在選擇貓糧上，除了要注意蛋白質含量，牛磺酸（Taurine）亦是重要的成份。到底甚麼是牛磺酸？坊間建議餵食牛磺酸補充劑又是否必要？這些問題就由康誠動物醫院註冊獸醫陳綽姿為大家解答！

牛磺酸是甚麼？

蛋白質由氨基酸組成，而牛磺酸是氨基酸（Amino acid）的其中一種，並只存在於動物的蛋白質。陳指，貓能透過消化其他營養再靠身體製造大多數的氨基酸，但不包括牛磺酸。因為對於貓來說牛磺酸是必需氨基酸（Essential amino acid），是只能從食物中攝取的。

牛磺酸不足所導致健康問題

如果貓咪身體缺乏牛磺酸，視力會受影響，造成視網膜細胞逐漸退化或最終失明，亦會影響心臟肌肉健康，或會引致貓咪擴張型心肌病，及影響懷孕及胎兒發育。因此，牛磺酸對貓咪是非常重要的營養素。陳表示，當貓咪長期攝取不足才會產生健康問題，一般若間中一兩天沒有攝取牛磺酸其實不會有問題，主人毋須過度擔憂。

餵食牛磺酸越多越好？

在野外，貓咪能捕捉活生生的動物來攝取牛磺酸，然而家養的貓則只能靠主人所餵的飼料。陳建議，貓糧或貓罐頭抽乾水份後，牛磺酸含量至少要有每公斤500毫克（即貓乾糧標籤上的0.5%），已經足夠貓咪日常所需。

陳續指，若主人不清楚貓糧的牛磺酸含量，並且很擔心其日常攝取量不足，亦可再額外餵食牛磺酸補充劑，但其實不是餵食越多越好。雖然一般情況下貓咪只會因攝取不足牛磺酸而出健康問題，過度攝取不會有不良影響，陳建議補充劑可每天餵食125毫克、懷孕或哺乳中的母貓則可每天餵食250毫克。如果貓咪患有眼睛或心臟問題，主人亦可選擇獸醫配方的牛磺酸。

記者：蘇敏婷

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