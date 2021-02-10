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2021農曆年假｜新年期間全港24小時獸醫診所服務名單 一文睇晒主人必SAVE！

44分鐘前
農曆新年在即，很多的獸醫診所都會休息。有備無患，本文提供2021年新年期間全港照常營業的獸醫診所名單及診金參考。

如Do姐所說，意外就係意料之外，即使時刻留意着自己的身體變化，也可以出現很多突發情況，更何況是寵物脆弱的身體。農曆新年在即，節日期間很多獸醫診所都會休息，若遇上寵物突然發病或遇上意外，一時三刻都不知可以到哪裏找醫生。與其擔心，不如一早準備有備無患。以下為2021年農歷新年期間，全港照常營業的獸醫診所名單及診金參考，助你應付不時之需。

港島區

1. 方舟動物醫院

地址：西營盤水街35號

電話：2549 2330

WhatsApp: 5590 4993

網址：https://petspace.group/

診金：初一$590，其餘日子 $390

2. 動物緊急醫療中心

地址：筲箕灣筲箕灣道256號

電話：2915 7979

網址：https://www.animalemergency.com.hk/

診金： 診金由晚上9時至午夜12時 $850，午夜12時後至上午9時 $1,500

3. 專科獸醫醫院(VSH)

地址：香港灣仔灣仔道165-171號樂基中心地下至2樓

電話：2408 2588

網址：https://www.vsh.com.hk/

診金：急症診金 $1,200，不分日夜

4. Pets Central 北角醫院

地址：北角渣華道66號

電話：2811 8907

網址：https://pets-central.com/

診金：日間診金 $750

5. 香港獸醫急症中心(VEC)

地址：香港堅尼地城厚和街19號順暉大廈地下4-6號舖

電話：2334 2334

WhatsApp: 6828 6620

網址：https://www.9lives.com.hk/

診金：急症診金$800，凌晨12點後$1,200

6. 康迪亞獸醫 Concordia Pet Care - Happy Valley

地址：香港跑馬地藍塘道5-7號底座地下及一樓

電話： 2679 1000

WhatsApp：5919 3038

網址：http://www.concordiapetcare.com/

診金：門診診金大約為$450-$580（需預約），超出門診時間或急症將收取急症費用，大約為$1,200-$1,500

7. 愛護動物協會灣仔總部（SPCA）

地址：灣仔運盛街5號

電話：2802 0501／2711 1000（24小時緊急）

夜間基本診金：6pm後會員$850-$1,000；非會員$1,300-$1,600

九龍區

8. 動物醫療中心

地址：旺角勝利道16號

電話：2713 4155

網址：http://www.amc.vet/

診金：平日診金 $240，夜間診金 $520，新年期間加$60

（年初一休息，年初二正常服務）

9. NPV非牟利獸醫服務協會（NPV29）

地址：太子基隆街29號

一般門診預約：2393 2070

緊急醫療熱線：5931 9764

網址：https://www.npv.org.hk/

診金：基本診金 $320，夜間診金 $520

(只收急症）

10. CityU VMC 城大動物醫療中心

地址：深水埗荔枝角道339號丰匯地下至2樓

查詢：3650 3000 （星期一至日9:00am – 7:00pm）

急症電話：3650 3200

網址：https://cityuvmc.com.hk/

診金：7am-5pm $1,200，5pm之後為$1,500

2月14及15日每個門診將加收$200之假日附加費。

（年初一、二只提供急症服務，之後日子照常診症）

新界區

11. 維多利寵物醫院

地址：元朗文合徑幸福樓 2 期地下11號

電話：2477 8929

網址：https://victoriavetshk.com/

診金：日間$390，夜晚$600，11pm後$1,400

12. 大圍珍禽異獸及寵物醫院

地址：大圍積信街75號地下

電話：2687 1030

網址：https://www.taiwaiexotic.com/ch

診金：年初一、二只提供急症服務，全日診金$850，不分日夜

13. 大埔仁德動物醫院

地址：大埔寶鄉街42號

電話：2638 2869

網址：http://www.petcares.hk/

診金：日間$250，7pm後$800

14. Pets Central 西貢醫院

地址：香港新界西貢宜春街66號8號鋪

電話：2792 0833

網址：https://pets-central.com/

診金：日間診金 $750

注意：部份診所在農歷新年期間會上調收費，建議前往診症前先致電診所查詢及預約。

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撰文：Karl Li

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