如Do姐所說，意外就係意料之外，即使時刻留意着自己的身體變化，也可以出現很多突發情況，更何況是寵物脆弱的身體。農曆新年在即，節日期間很多獸醫診所都會休息，若遇上寵物突然發病或遇上意外，一時三刻都不知可以到哪裏找醫生。與其擔心，不如一早準備有備無患。以下為2021年農歷新年期間，全港照常營業的獸醫診所名單及診金參考，助你應付不時之需。
港島區
1. 方舟動物醫院
地址：西營盤水街35號
電話：2549 2330
WhatsApp: 5590 4993
診金：初一$590，其餘日子 $390
2. 動物緊急醫療中心
地址：筲箕灣筲箕灣道256號
電話：2915 7979
網址：https://www.animalemergency.com.hk/
診金： 診金由晚上9時至午夜12時 $850，午夜12時後至上午9時 $1,500
3. 專科獸醫醫院(VSH)
地址：香港灣仔灣仔道165-171號樂基中心地下至2樓
電話：2408 2588
診金：急症診金 $1,200，不分日夜
4. Pets Central 北角醫院
地址：北角渣華道66號
電話：2811 8907
診金：日間診金 $750
5. 香港獸醫急症中心(VEC)
地址：香港堅尼地城厚和街19號順暉大廈地下4-6號舖
電話：2334 2334
WhatsApp: 6828 6620
診金：急症診金$800，凌晨12點後$1,200
6. 康迪亞獸醫 Concordia Pet Care - Happy Valley
地址：香港跑馬地藍塘道5-7號底座地下及一樓
電話： 2679 1000
WhatsApp：5919 3038
網址：http://www.concordiapetcare.com/
診金：門診診金大約為$450-$580（需預約），超出門診時間或急症將收取急症費用，大約為$1,200-$1,500
7. 愛護動物協會灣仔總部（SPCA）
地址：灣仔運盛街5號
電話：2802 0501／2711 1000（24小時緊急）
夜間基本診金：6pm後會員$850-$1,000；非會員$1,300-$1,600
九龍區
8. 動物醫療中心
地址：旺角勝利道16號
電話：2713 4155
診金：平日診金 $240，夜間診金 $520，新年期間加$60
（年初一休息，年初二正常服務）
9. NPV非牟利獸醫服務協會（NPV29）
地址：太子基隆街29號
一般門診預約：2393 2070
緊急醫療熱線：5931 9764
診金：基本診金 $320，夜間診金 $520
(只收急症）
10. CityU VMC 城大動物醫療中心
地址：深水埗荔枝角道339號丰匯地下至2樓
查詢：3650 3000 （星期一至日9:00am – 7:00pm）
急症電話：3650 3200
診金：7am-5pm $1,200，5pm之後為$1,500
2月14及15日每個門診將加收$200之假日附加費。
（年初一、二只提供急症服務，之後日子照常診症）
新界區
11. 維多利寵物醫院
地址：元朗文合徑幸福樓 2 期地下11號
電話：2477 8929
網址：https://victoriavetshk.com/
診金：日間$390，夜晚$600，11pm後$1,400
12. 大圍珍禽異獸及寵物醫院
地址：大圍積信街75號地下
電話：2687 1030
網址：https://www.taiwaiexotic.com/ch
診金：年初一、二只提供急症服務，全日診金$850，不分日夜
13. 大埔仁德動物醫院
地址：大埔寶鄉街42號
電話：2638 2869
診金：日間$250，7pm後$800
14. Pets Central 西貢醫院
地址：香港新界西貢宜春街66號8號鋪
電話：2792 0833
診金：日間診金 $750
注意：部份診所在農歷新年期間會上調收費，建議前往診症前先致電診所查詢及預約。
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撰文：Karl Li
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