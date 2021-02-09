筆者在英國填寫過的表格裏，從來沒有一欄是關於性別，一般只會問「Title」（稱謂）。雖然英國十分尊重同性戀，但是根據2020年ILGA發佈的《Rainbow Map 2020》，英國LGBT的人權狀況在歐洲僅以66%排名第7，低於以89%取得首名的馬耳他、以73%並列第二位的比利時和盧森堡。英國的二月不僅是情人月，更是LGBT歷史月（LGBT History Month）。事實上，英國同性戀人士的權利得來不易，經歷過不少困難和障礙。

男同性戀曾是刑事罪行

在英國聯合王國成立期間，亨利八世（Henry VIII）將同性性行為定為罪行，可以處以絞刑。儘管政府於1861年取消了對同性戀者的判處死刑，但男同性戀仍然是非法的行為，處以監禁。1950年代初，警察積極「嚴正執法」，禁止男人之間的性行為。1954年底，英格蘭和威爾斯的監獄裏共有多達1,069名男同性戀者，平均年齡只得37歲。

化學閹割戰時密碼破解學家圖靈

遭拘捕的男同性戀者中有多位名人，包括50英鎊鈔票上的戰時密碼破解學家圖靈（Alan Turing）。只說「圖靈」二字，讀者們可能不知道他大有來頭。第二次世界大戰期間，圖靈不但破解了恩尼格瑪（Enigma）密碼，解決德國海軍謎團，更開發的人工智能測試，間接開創了現代電腦。儘管他對國家及世界貢獻良多，但是依然躲不過因為同性戀而於1952年被判予「嚴重猥褻」罪。為了免受牢獄之苦，他接受了俗稱「化學閹割」的女性荷爾蒙治療。面對種種審判，圖靈終於1954年自殺，終年41歲。

同性戀非刑事化

名人們相繼入獄引起軒然大波。隨着愈來愈多人公開承認自己的性取向，英國最終於1954年成立了沃爾芬登委員會，審視同性戀相關法律。委員會於1957年建議，成年人私下間的同性戀行為不再構成刑事，亦不視為疾病。雖然自1967年起，男同性戀的權利有所增加，但是與異性戀相比仍有距離。例如當時男同性合法性行為的年齡是21歲，異性戀者卻只需要年滿16歲。

英國於2005年承認同性戀

雖然國民對同性戀的認識與日俱增，但是英國真正在法例上承認同性戀是在2005年，同性夫婦被授予民事伴侶關係。至於異性間的民事伴侶關係要到2019年才正式合法。對比丹麥早於1989年已經允許同性伴侶註冊成為家庭，英國足足落後了16年。至於同性婚姻，英格蘭﹑威爾斯和蘇格蘭於2014年，北愛爾蘭則於2020年才開始。對比荷蘭在2001年成為首個允許同性婚姻的國家，英國足足遲了13年。

民事伴侶（Civil Partnership）與婚姻（Marriage）的分別

英國的夫妻關係中，雖然民事伴侶與婚姻的分別不大，但仍有需要注意的地方。例如在英國確立婚姻關係需要宣讀誓詞，但是民事伴侶只需要在登記處簽署法律文件。雖然法例上允許同性婚姻，但是大部分英國的教堂仍然不接受同性戀者舉行婚禮。另外，民事伴侶不得出於法律目的稱自己為「已婚」。若果關係不如意，婚姻關係的結束稱為 Divorce（離婚），民事伴侶的結束稱為 Dissolve（解散）。最後，通姦是離婚的正當理由，但是不能用於解除民事伴侶關係。

英國各地區都有自己的LGBT組織，當中最著名的地方是布萊頓，被稱為「同志首都」。而倫敦﹑曼徹斯特和愛丁堡等城市都有同性戀村莊，每年舉辦同志遊行。有些團體會額外在LGBT後加上「Q」（Queer）或者「I」（Intersex），甚至稱為「LGBTTTQQIAA」，即（Lesbian﹑Gay﹑Bisexual﹑Transgender﹑Transsexual﹑Two-Spirit﹑Queer﹑Questioning﹑Intersex﹑Asexual﹑Ally）。

撰文﹑攝影︰Colette Cheung

編輯：洪慧冰

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