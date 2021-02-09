日本政府抗疫措施仍未見效，當地各大公司只好努力維生。日本航空公司JAL跟安聯旅遊（Allianz Travel）合作推出「JAL Covid-19 Cover」，所有JAL國際航班乘客，如到達旅遊目的地（不適用於返回居住地）後，對新型冠狀病毒（COVID-19）檢測呈陽性，可得到醫療、檢測及檢疫隔離費用的免費保障。

「JAL Covid-19 Cover」的保障期為旅遊日起的31日內或返回居住地當日為止，亦毋須預先登記。小童及嬰兒票、經旅行社出票、全包旅遊套票及Milage換機票的都可以享用此服務，惟不適用其他航空公司共同營運的代碼航班，即必須是JL國際航班編號。

而且亦跟一般保險服務一樣，須預先聯絡JAL Covid-19 Cover Assistance，準備好護照、電子機票、登機證及旅途中檢測結果呈陽性的官方陽性檢測報告。服務同時支援疑似病徵的乘客，服務期暫時至6月30日出發的航班。

保障內容：

1）最高150,000歐元（約1,429,330港元）醫療開支保障；

2）檢疫隔離住宿費保障每日最高100歐元（約960港元），最多14日；

3）如經醫生證明有需要返回居住國家／地區，支援金額最高每人1,500歐元（約14,300港元）；

4）如感染死亡的遺體遣送，最高保障1,500歐元（約14,300港元）。

查詢：www.jal.co.jp/hk/

撰文：鄭智敏

編輯：文曉晴、鄒仲安

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