鄭秀文（Sammi）向來注重養生健康，經常在社交平台上分享健康飲食及運動的心得，最近更進行168飲食法近1個月。Sammi連日來密密進行拍攝工作，更穿上白色迷你短裙大顯窈窕身形努力的成果，營養師表示，168間歇性斷食飲食法可以延長身體消耗脂肪的時間，有助瘦身減磅。

一日8小時內進食 延長身體消耗脂肪時間

近年間歇性斷食的減肥方法越來越受歡迎，但一提起斷食，有些人會以為是極端又不健康的減肥方法，其實間歇性斷食是有規律地把進食時間縮短，例如當中較受歡迎的168飲食法，即是一日內只有8小時可以隨意進食，其餘16小時不能進食，只能飲用無糖飲料，Sammi亦坦言進行近1個月後覺得清瘦了。

註冊營養師Jim Lau表示，傳統的減肥方法，即使控制飲食，但假如每日三餐如常分配在一天的指定時間，燃燒脂肪的時間就會有限，因為身體基本上無時無刻都有食物，即使在睡覺前身體仍以碳水化合物作能量，不會轉為燃燒脂肪模式。

而168飲食法可以令身體有16個小時都處於燃燒脂肪模式，延長了身體消耗脂肪的時間。因為16個小時不能進食的話，在進食完最後一餐，食物中的碳水化合物消耗殆盡，身體會降低胰島素份量促進脂肪燃燒，並降低對糖份的依賴，身體會自動轉為燃脂模式，所以即使在睡覺時，身體也在燃脂而不是碳水化合物。

亦有研究指出，若進行168飲食法，每3至24星期可減走3%至8%體重和4%至7%腰圍，此外，根據從動物及人體的研究發現，間歇性斷食對健康產生的益處還包括降低胰島素抵抗性（指脂肪細胞、肌肉細胞和肝細胞對正常濃度的胰島素反應不足，即是須要更高的胰島素濃度才能對胰島素產生反應。)、改善葡萄糖調節、提升抗壓水平、抗炎症等。

斷食後切勿食量大增 胃病低血糖人士要小心

營養師Jim指168飲食法其實不難執行，例如可以正常在早上9時食早餐，下午1時食午餐，不過提早在下午5時食晚餐；或者可以第一餐延遲到下午1時才食、下午4時食下午茶，正常晚上8時食晚餐，就可以將一日三餐都控制在8小時內進行。

不過間歇性斷食都有須要注意的地方，包括8小時內的進食窗口期不代表可以瘋狂進食，要根據日常飲食習慣來進食和攝取熱量，而攝取太多糖份會令身體終止斷食。建議在進食窗口期，攝入營養價值高的食物，例如油性魚類、堅果、種子中所含的必須脂肪，以及瘦肉蛋白質、大量的深綠葉蔬菜和水果，以提供足夠的膳食纖維、維生素和礦物質。

此外，強烈飢餓感容易令人在停止間歇性斷食法後，突然食量大增。哈佛大學營養系Frank Hu亦表示，人體在經歷飢餓後，食慾荷爾蒙（Appetite hormones）更易令人在非節食日食得更放肆。而且當進入第4至5日，身體的HGH（人類生長激素）會上升5至6倍，令脂肪再次縮少，很多人亦會因為偷吃而令身體的HGH無法上升至最高點，最終使斷食得不償失。如果有長期胃病，正在使用胰島素或者有低血糖的患者亦不適合斷食。

間歇性斷食是用「時間」去減肥的方法，如果新年放縱狂吃賀年食品變肥了想減肥，記得瘦身減磅都要用對的方法，否則會瘦身不成又傷害身體。

撰文：鄭詩詠

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